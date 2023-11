100 ngày đầu tiên của Harry Kane ở Bayern

Bayern Munich là đội có số lượng cầu thủ tập trung đội tuyển quốc gia nhiều nhất Bundesliga với 17 người trong đợt thi đấu quốc tế tháng 11 vừa qua. Mặc dù thể lực bị bào mòn nhưng Hùm xám vẫn chơi áp đảo chủ nhà Cologne ở trận đấu sớm nhất vòng 12 Bundesliga. Cơ hội ghi bàn khá nhiều, nhất là Leroy Sane với ít nhất 4 lần có thể ghi bàn, nhưng Bayern Munich chỉ thắng với tỷ số 1-0. Đó là tình huống Laimer phát động tấn công cho Coman phối hợp với Sane. Cựu tiền đạo Manchester City chuyền bóng để Choupo-Moting dứt điểm nhưng trung vệ Chabot cản phá trên vạch vôi đưa bóng bật ra đúng vị trí của Harry Kane. Tiền đạo tân binh Bayern Munich nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới trống ở phút 20.

Có một điểm đáng nói ở trận đấu này là Bayern Munich bị hao tổn sức lực vì các đội tuyển quốc gia nhưng HLV Thomas Tuchel không thay bất cứ cầu thủ nào. Ngay cả Thomas Muller khởi động bên đường pitch khá lâu vẫn không được tung vào sân để cải thiện khâu ghi bàn. Lần cuối cùng một đội bóng không thay người suốt cả trận ở Bundesliga là Bayer Leverkusen thắng Borussia M’Gladbach cách đây hơn 2 năm rưỡi.

Chiến thắng tối thiểu giúp Bayern Munich tạm vươn lên ngôi đầu bảng Bundesliga. Trận đấu này đánh dấu 100 ngày của tiền đạo Kane gia nhập Bayern Munich. Bàn thắng vào lưới Cologne chính thức giúp anh trở thành cầu thủ người Anh ghi nhiều bàn thắng nhất ở Bundesliga khi vượt qua con số 17 bàn của Jadon Sancho và Kevin Keegan. Với số lượng 18 bàn thắng sau 12 trận, cá nhân Kane đã gấp đôi số lượng bàn thắng của toàn đội Cologne kể từ đầu mùa giải tới nay.

HLV Tuchel ca tụng: “100 ngày đầu của Kane quá tuyệt vời. Mọi thứ đều tốt 100% với cậu ấy và hy vọng sẽ tốt hơn nữa trong thời gian tới. Kane xứng đáng với giá trị chuyển nhượng 100 triệu euro”. Tính rộng ra mọi giải đấu, Kane đã có 21 bàn và 7 pha kiến tạo sau 15 trận đầu tiên cho Bayern Munich.

Kane đang được kỳ vọng sẽ phá vỡ kỷ lục 41 bàn/mùa giải Bundesliga cựu danh thủ Robert Lewandowski đã thực hiện trong màu áo Bayern Munich mùa giải 2021-2022. Tính cho tới nay, hiệu suất ghi bàn của Kane là 58 phút/bàn; vượt hơn so với thành tích 60 phút/bàn của Lewandowski ở mùa giải 2021-2022. Kane có ít pha chạm bóng trong vòng cấm đối phương so với Lewy (15,5% so với 21%) nhưng bù lại Kane di chuyển cả trận nhiều hơn Lewy (10,43km/trận so với 9,88 km/trận). Kane có lối chơi hơi khác với Lewy ở chỗ không chỉ bám sâu vào vòng cấm đối phương mà thường xuyên lùi sâu để tìm kiếm bóng và phát động tấn công. Chính vì thế, Kane có bàn thắng từ hơn 50m vào lưới Darmstadt. Kane từ chối nói về khả năng phá vỡ kỷ lục của Lewy mà chỉ bảo rằng cố gắng thích nghi mỗi lúc một tốt hơn với những đồng đội ở Bayern Munich.