Xuất sắc nhất Premier League, nhưng vẫn không đủ với Arsenal

Vấn đề nằm ở chỗ, chỉ có một đội có thể giành chiến thắng trong mỗi cuộc thi. Nên không thể nói 19 trong số 20 CLB Premier League đều xem mùa giải của họ là thất bại hoàn toàn. Với Arsenal, đây là một trong những mùa giải vĩ đại nhất. Với 28 trận thắng, họ đã lập kỷ lục cấp câu lạc bộ về số trận thắng nhiều nhất trong một mùa giải Premier League.

Nhưng trước hết, hãy xem họ đạt được gì? Ngoại hạng Anh: Thứ hai. Cúp FA: Vào vòng 3. Cúp Liên đoàn: Vòng 4. Champions League: Tứ kết

Bất chấp cảm giác ngày càng không thể tránh khỏi trong suốt tháng qua rằng Man City sẽ giành chức vô địch, việc mất chức vô địch Premier League vào ngày cuối cùng của mùa giải sẽ là một viên thuốc đắng đối với người hâm mộ Arsenal. Nhưng ngay cả sự thất vọng đó cũng không thể và không nên làm giảm đi một mùa giải đáng kinh ngạc của Pháo thủ.

Ở nhiều hạng mục thống kê, Arsenal là đội chơi hay nhất giải mùa này và quan trọng là họ đã làm được điều đó với một đội hình vẫn còn rất trẻ (trẻ thứ 3 ở giải). Có 4 cầu thủ Arsenal được đề cử cho giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa (Declan Rice, Martin Odegaard) hoặc Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất (William Saliba, Bukayo Saka), đây là con số nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác.

Điều đầu tiên mà người hâm mộ Arsenal có thể hài lòng là sự tiến bộ mà đội đã thể hiện từ mùa giải trước. Không giống như giai đoạn cuối mùa giải 2022-23, khi Arsenal chỉ thắng 3 trong 9 trận cuối mùa, năm nay đua đến phút cuối. Sau một chút chao đảo vào dịp Giáng sinh khi thua các trận đối đầu trước West Ham và Fulham, họ đã phục hồi để thắng 16 trong 18 trận còn lại. Rất ngoạn mục. Trở ngại duy nhất không nằm ở họ, mà là Man City đã bất bại 23 trận gần nhất tại Premier League, thắng 19 trong số đó.

Một điều không quen thuộc đó là hàng thủ của Arsenal đã vượt trội khi so sánh với phần còn lại của giải đấu. David Raya đã vượt qua những thăng trầm đầu mùa để giữ vững vị trí thủ môn số một và ẵm giải Găng tay vàng Premier League. Gabriel Magalhaes và Saliba đã chơi cùng nhau nhiều phút hơn bất kỳ cặp trung vệ nào khác trong giải đấu. Ben White một lần nữa lại phát triển lối chơi của mình ở vị trí hậu vệ phải; Jakub Kiwior đã thể hiện một cách đáng ngưỡng mộ ở vị trí hậu vệ trái.

Hệ thống phòng ngự ấy chỉ để thủng lưới 29 bàn ở Premier League, ít hơn 5 so với Man City (34), đội có hàng phòng ngự tốt nhất tiếp theo. Arsenal cũng có 18 trận giữ sạch lưới trong thời gian này, nhiều hơn 5 trận so với đội xếp sau (Everton và Man City với 13). Số bàn thua dự kiến của họ là 28,3, thành tích thấp nhất so với bất kỳ đội nào ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Còn tính riêng trong năm 2024, Arsenal đã giữ sạch lưới 11/18 trận và để thủng lưới 0,65 bàn mỗi trận, một con số khó tin. Không cần phải bàn cãi, đây là hàng thủ tốt nhất trên toàn châu Âu.

Thành tích phòng ngự của Arsenal đã thu hút nhiều sự chú ý đến mức có thể dễ dàng bỏ qua mức độ hiệu quả trong tấn công của họ. Họ đã ghi 91 bàn mùa này, đây là kỷ lục của CLB ở Premier League. Và Arsenal đã kết thúc mùa giải với hiệu số bàn thắng bại tốt nhất (+62) mà họ từng có trong lịch sử Premier League, tốt hơn mức +51 mà họ có ở mùa giải 2004-05. Lần cuối cùng họ kết thúc một chiến dịch giải đấu với hiệu số bàn thắng bại tốt hơn là vào năm 1934-35 (+69).

Mặc dù 2 tiền đạo chủ lực Gabriel Jesus (4) và Gabriel Martinelli (6) không thực sự tạo được sức nặng về số bàn thắng ghi được, HLV Arteta đã tìm thấy những đóng góp có ý nghĩa từ những người như Leandro Trossard (12), Kai Havertz (13), Odegaard (8) và Rice (7) đi cùng với nhân vật chính Bukayo Saka (16).

Phần lớn màn trình diễn vượt trội của Arsenal trước khung thành đến từ khả năng cố định của họ, đây là một khía cạnh khác của trận đấu mà có thể nói rằng họ cực kỳ xuất sắc. Arsenal ghi được nhiều bàn thắng từ các quả phạt góc (16) hơn bất kỳ đội nào khác ở Premier League mùa này và thực sự ngang bằng với kỷ lục Premier League mọi thời đại do Oldham thiết lập vào năm 1992-93 và West Brom vào năm 2016-17. Không bao gồm các quả phạt đền, họ đã ghi được 20 bàn thắng từ các tình huống cố định, đây cũng là một con số cao nhất giải đấu.

Có lẽ ấn tượng nhất là màn trình diễn của Arsenal trước nhóm Big 6. Chiến thắng 1-0 trên sân khách của họ trước Man United ở vòng áp chót đã hoàn thành cả một mùa giải mà họ không thua bất kỳ đối thủ nào trong nhóm Big 6. Bao gồm: cú đúp trước Man United, thắng và hòa trước những đội Man City, Liverpool, Tottenham và Chelsea. Thất bại 0-2 trên sân nhà trước Liverpool ở vòng 3 FA Cup là trận thua duy nhất của họ trước các đội trong nhóm này.

Điều đó có nghĩa là Arsenal đã giành được 22 điểm sau 10 trận đấu với nhóm Big 6, nhiều hơn 7 điểm so với bất kỳ đối thủ nào của họ trong các cuộc đối đầu kiểu này. Chỉ hai mùa giải trước đó, Arsenal đứng cuối “giải đấu nhỏ” này, chỉ giành được 9 điểm sau 10 trận ở mùa giải 2021-22.

Điều đáng tiếc là trong khi bất bại ở các trận đại chiến, thì Arsenal lại không có điểm trước Aston Villa, kiếm 1 điểm trước Fulham và đó chính là điều khiến họ không thể hoàn thành được danh hiệu đầu tiên sau 20 năm cho dù việc kết thúc với 89 điểm và hiệu số bàn thắng bại +62 là đủ để vô địch Premier League ở 20 trong số 31 mùa giải trước đó, bao gồm cả mùa giải 2022-23 khi Man City có 89 điểm và hiệu số bàn thắng bại +61.

LONG KHANG