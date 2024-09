Xác định 6/8 đội vào tứ kết VCK U15 quốc gia 2024

Hy vọng đi tiếp của U15 TPHCM rất thấp sau khi để thua 1-2 trước U15 Viettel

Sau 2 chiến thắng đầu tay ở giải năm nay, Bà Rịa Vũng Tàu có được sự tự tin lớn và họ đặt mục tiêu giành chiến thắng trước Quảng Ngãi để giành ngôi đầu bảng A. Thầy trò HLV Liêm Thanh nhanh chóng chiếm thế chủ động trên sân. Nhưng phải đến phút bù giờ của hiệp 1, Bà Rịa Vũng Tàu mới có bàn thắng mở tỷ số từ tình huống đá phạt của Quang Khôi.

Sang hiệp 2, đội Quảng Ngãi nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Phút 55, sau pha đá phạt góc của đồng đội, Mạnh Dũng tung cú sút đẹp mắt quân bình tỷ số 1-1 cho Quảng Ngãi. Nhưng một lần nữa Bà Rịa Vũng Tàu lại vượt lên dẫn trước với bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở phút bù giờ của trận đấu sau pha dứt điểm của Xuân Chương.

Ở trận đấu diễn ra sau đó giữa Viettel và TPHCM mang ý nghĩa quyết định tranh vị trí nhì bảng, đồng thời là tấm vé trực tiếp vào tứ kết. Cuộc rượt đuổi bàn thắng khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về các cầu thủ Viettel. Với kết quả trên, BR-VT giành ngôi đầu bảng với 9 điểm giành ngôi đầu bảng và cùng Viettel (6 điểm) vào tứ kết. TPHCM có 3 điểm đứng hạng ba nên còn chờ kết quả chung cuộc của bảng C để tranh suất vớt dành cho 2/3 đội đứng hạng ba có thành tích tốt.

BR-VT toàn thắng cả 3 trận ở bảng B

Ở bảng A, ngôi đầu bảng thuộc về chủ nhà PVF sau chiến thắng cách biệt 7-1 trước Đà Nẵng. Các cầu thủ Đồng Nai thắng Hà Nội 1-0 để cân bằng 4 điểm với Đà Nẵng để cùng song hành vào tứ kết.

Chiều 5-9, bảng C sẽ diễn ra lượt trận cuối gồm: HA.GL – Thanh Hóa và SLNA – Long An. Nếu như SLNA đang có 6 điểm và sớm giành vé đi tiếp thì hai đội HA.GL và Thanh Hóa sẽ tranh chấp quyết liệt vị trí nhì bảng. Nếu hòa, cả hai sẽ cùng dắt tay nhau vào tứ kết bởi đang có cùng 3 điểm; còn nếu có kết quả thắng/thua thì đội thua sẽ chờ so hiệu số phụ với TPHCM để xác định vé cuối cùng đi tiếp.

