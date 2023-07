World Cup nữ 2023: Đội tuyển Việt Nam trở về “đại bản doanh”

Sau trận giao hữu với New Zealand, vào ngày 11-7, thầy trò đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã di chuyển từ Napier về Auckland, nơi được xem là “đại bản doanh” trong suốt hành trình ở World Cup nữ 2023.

Trưa 14-7, các học trò của HLV Mai Đức Chung sẽ đấu tập kín với đội tuyển Tây Ban Nha ở sân vận động McLennan, giới truyền thông cũng như người hâm mộ không được vào sân dự khán. Đồng thời, sẽ không có tín hiệu truyền hình trực tiếp về trận đấu này chuyển đến người hâm mộ. Điều đó cũng dễ hiểu, khi cả hai ban huấn luyện đều muốn bảo mật lối chơi, những mảng miếng chiến thuật sẽ thử nghiệm trong trận đấu tập này, nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng nhất khi bước vào vòng đấu bảng của World Cup nữ 2023.

Theo đánh giá của HLV Mai Đức Chung, dù các học trò của ông đã chơi rất nỗ lực trong trận đấu với New Zealand, tuy nhiên, động tác xử lý vẫn thiếu sự thanh thoát cần thiết, có lẽ một phần do điều kiện thời tiết tác động. Chắc chắn Huỳnh Như và đồng đội phải có những điều chỉnh và siết chặt đội ngũ khi chính thức bước vào giải đấu.

Trong khi đó, theo nhận định của giới chuyên môn, Tây Ban Nha là đối thủ rất “khó nhằn” đối với đội tuyển Việt Nam dù đôi bên chỉ đá giao hữu. Đội bóng này hiện xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất. Tây Ban Nha cũng sở hữu ngôi sao hay nhất của bóng đá nữ thế giới hiện tại là Alexia Putellas (giành Quả bóng vàng và là chủ nhân giải thưởng FIFA The Best dành cho nữ 2 năm liên tiếp).

Tây Ban Nha dự World Cup nữ 2023 với lực lượng chưa phải mạnh nhất, do một số cầu thủ đã từ chối tập trung cùng đội tuyển quốc gia vì mâu thuẫn với HLV trưởng và giới chức Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha. So với New Zealand, Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn rất nhiều nhờ lối chơi đậm chất kỹ thuật. Vì vậy, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trải nghiệm quý báu trước khi đối đầu với những đội bóng hàng đầu thế giới như đương kim vô địch Mỹ, đương kim Á quân Hà Lan và Bồ Đào Nha ở bảng E.