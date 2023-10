Vòng loại Olympic 2024: Thái Lan hết hy vọng đi tiếp

Lượt trận thứ 2 vòng loại Olympic Paris 2024 diễn ra vào ngày 29-10, nếu như đoàn quân của HLV Mai Đức Chung giành được chiến thắng đầu tiên ở bảng C sau khi vượt qua Ấn Độ 3-1 thì hai đại diện còn lại của khu vực Đông Nam Á đều không thành công.

Tại bảng A, Philippines để thua Australia đến 0-8, trong khi ở trận còn lại hai đội Đài Bắc Trung Hoa và Iran chia điểm sau trận hòa 0-0. Với kết quả trên, Australia tiếp tục dẫn đầu bảng với 6 điểm cùng hiệu số 10/0. Dù thua nhưng Philippines vẫn giữ ngôi nhì bảng với 3 điểm nhờ trận thắng Đài Bắc Trung Hoa ở lượt trận đầu tiên. Nhưng với hiệu số -5 hiện tại, hy vọng tranh suất dành cho đội đứng nhì bảng có thành tích tốt là rất khó cho đại diện của khu vực Đông Nam Á.

Tình thế khó khăn nhất thuộc về Thái Lan ở bảng B. Sau khi thua 1-10 trước Hàn Quốc ở trận ra quân, các cô gái Thái Lan tiếp tục thua 0-3 trước đội chủ nhà Trung Quốc. Thua hai trận liên tiếp, Thái Lan như hết cơ hội đua tranh ở bảng đấu được đánh giá là “tử thần” này. Trận còn lại hai đội Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên hòa 0-0 để chia nhau hai vị trí đầu bảng. Lượt trận cuối, CHDCND Triều Tiên gặp Thái Lan, trong khi Hàn Quốc sẽ so tài cùng Trung Quốc.

Tại bảng C, các cô gái Nhật Bản tiếp tục giữ ngôi đầu với 6 điểm sau khi thắng Uzbekistan 2-0, còn đội tuyển Việt Nam giành 3 điểm đầu tiên sau khi thắng 3-1 trước Ấn Độ. Hai đội Việt Nam và Uzbekistan có cùng 3 điểm, nhưng các cô gái Việt Nam tạm đứng hạng 2 do hơn ở hiệu số. Lượt cuối đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Nhật Bản, trong khi Uzbekistan sẽ so tài cùng Ấn Độ.

Ở cuộc đua giành cho các đội nhì bảng thì ở bảng B có lợi thế nhất khi nhóm 3 đội Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên hay Trung Quốc đều có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn các bảng khác.