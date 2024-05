Vòng 5 giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2024: ‘Đại chiến’ giữa Hà Nội I và Thái Nguyên T&T

Hà Nội I sẽ gặp thử thách không nhỏ đến từ Thái Nguyên T&T ở vòng 5

Sau hai trận liên tiếp không đạt kết quả như ý trước TPHCM I và Than KSVN, mục tiêu trước mắt của Thái Nguyên T&T là phải đạt kết quả tốt trước Hà Nội I ở vòng 5 để tiếp tục hy vọng đua tranh trong top 3. Xét về tương quan lực lượng, Hà Nội I vẫn được đánh giá nhỉnh hơn so với Thái Nguyên T&T khi có dàn cầu thủ đồng đều và đang vào “phom”. Họ đã gây ấn tượng qua 4 trận toàn thắng, trong đó có 2 đối thủ thuộc loại “xương” là Than KSVN và PP.Hà Nam.

Trong khi đó, Thái Nguyên T&T có độ chênh về lực lượng và thường lâm vào thế khó khi Bích Thùy, Hoài Lương bị hàng thủ đối phương tổ chức đeo bám, phong tỏa. Nhất là Bích Thùy, một khi bị vô hiệu hóa thì lối chơi của Thái Nguyên sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Với Hà Nội I, mục tiêu của họ là phải thắng trận này để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu với TPHCM I, và gặp Thái Nguyên cũng là “ca khó” cho thầy trò HLV Đặng Quốc Tuấn đặt mục tiêu chinh phục ở mùa này.

Chương Thị Kiều và các đồng đội hướng đến mục tiêu giành trận thắng thứ 5 liên tiếp

Trong khi đó TPHCM I cũng gặp đối thủ không dễ dàng là PP Hà Nam. Đội hình gồm nhiều nhân tố trẻ nhưng PP Hà Nam đã có những trận đấu đầy nỗ lực trước Hà Nội I và Than KSVN. Hiện tại, họ đang có 6 điểm qua hai trận thắng trước Hà Nội II và Sơn La.

Ở bên kia sân, TPHCM I tiếp tục cho thấy chiều sâu về lực lượng rất ổn định. Các nhân tố trẻ đã cho thấy họ đã sẵn sàng để tiếp bước các đàn chị một cách hoàn hảo. Bốn trận toàn thắng trước đó, ấn tượng nhất là trận thắng Thái Nguyên T&T như một lời cảnh báo đến các đối thủ đang hướng đến mục tiêu soán ngôi vô địch mà cô trò HLV Kim Chi đang nắm giữ.

Lịch thi đấu vòng 5:

Ngày 21-5: PP Hà Nam – TPHCM I; Hà Nội II – Sơn La

Ngày 22-5: Hà Nội I – Thái Nguyên T&T; TPHCM II – Than KSVN

CAO TƯỜNG