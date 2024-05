Vòng 4 giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2024: Thêm thách thức cho Thái Nguyên

Than KSVN bước tiến mạnh mẽ trong thời gian qua sẽ là thử thách không nhỏ cho Thái Nguyên ở vòng này

Trận thua ở vòng 3 vừa qua đã thể hiện mốt số hạn chế ở Thái Nguyên T&T, đó là thiếu đồng bộ ở đội hình. Bích Thùy khá đơn độc trên hàng công, và một khi TPHCM I phong tỏa tiền vệ tấn công này thì mọi thứ trở nên khó khăn với họ. Hàng phòng ngự dần lộ những lúng túng trước sự năng động của các tiền đạo trẻ của TPHCM I.

Gặp Than KSVN ở vòng 4 sẽ là cơ hội để Thái Nguyên T&T lấy lại những gì đã mất, từ việc thắp lại hy vọng đua top cho đến việc lấy lại tinh thần từ cú vấp khá đau ở vòng 3. Nhưng để làm được điều đó hẳn thầy trò HLV Đoàn Việt Triều phải nỗ lực hơn rất nhiều bởi Than KSVN vốn không kém cạnh gì so với TPHCM I. Bích Thùy, Minh Chuyên sẽ gặp những thử thách đáng kể từ bộ khung đồng đều vốn đã thể hiện sự ổn định trong thời gian qua của Than KSVN, nhất là ở hai mùa giải gần đây.

Mùa này, Than KSVN còn nhập cuộc với vị thế của một ứng cử viên vô địch. Dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Dương Thị Vân, đội bóng vùng Mỏ cơ bản làm tốt nhiệm vụ giữ bóng ở khu vực giữa sân. Khả năng dứt điểm vẫn là hạn chế đối với Than KSVN, nhưng đội hình đồng đều của họ vẫn luôn là thử thách cho các đội hướng đến mục tiêu cao. Sự trở lại của Nguyễn Thị Vạn đã phần nào làm cho bệ phóng ở khu trung tuyến Than KSVN thêm mạnh mẽ và gia tăng độ khó cho Thái Nguyên.

Gặp đối thủ yếu là Hà Nội II sẽ là cơ hội cho TPHCM I giành thêm 3 điểm

Đây là cặp đấu cân sức và cả hai đều có khu trung tuyến rất mạnh, dựa vào những gương mặt kỳ cựu như Dương Thị Vân, Nguyễn Thị Vạn ở Than KSVN; Bích Thùy, Hoài Lương ở Thái Nguyên T&T. Ngoài trận đấu cân sức nêu trên, các trận còn lại khá chênh lệch về lực lượng và khả năng xuất hiện nhiều tỷ số cách biệt.

Lịch thi đấu vòng 4

-Ngày 16-5

16g00, sân Long Tâm: Sơn La - PP Hà Nam

16g00, sân Tân Hưng: TPHCM I - Hà Nội II

-Ngày 17-5

16g00, sân Long Tâm: Hà Nội I - TPHCM II

16g00, sân Long Tâm: Than KSVN - Thái Nguyên T&T

CAO TƯỜNG