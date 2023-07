Vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2023: Cân sức ở hai cặp đấu trên sân Hàng Đẫy

Vòng này còn sự hiện diện của 5 đội hạng Nhất và đội nhiều hy vọng giành vé đi tiếp là PVF. Dù thi đấu trên sân khách ở vòng này, nhưng PVF vẫn được đánh giá cao hơn so với Phù Đổng. Trong khi đó Quảng Nam sẽ đến sân Quy Nhơn gặp Topenland Bình Định, BRVT đến sân Thanh Hóa và Long An đến sân Hà Tĩnh. Dù các đội chủ nhà sẽ không thi đấu ngoại binh theo như điều lệ, nhưng dàn cầu thủ trong nước của họ vẫn đủ không cho đội khách tạo bất ngờ.

Ba cặp đấu còn lại khá cân sức. Trên sân Hàng Đẫy, ĐKVĐ Hà Nội FC sẽ gặp Viettel trong trận “derby thủ đô”. Phong độ hiện tại của hai đội khá trái ngược, trong khi đội chủ nhà có dấu hiệu sa sút thì đoàn quân của HLV Thạch Bảo Khanh lại lên tinh thần sau khi sớm giành suất trụ hạng mùa bóng năm nay. Thế nên bất ngờ có thể sẽ xảy ra ở cặp đấu này.

Công an Hà Nội - Nam Định cũng là cặp đấu đáng xem giữa hai đội quá hiểu nhau. Nếu đội khách đá đúng sức thì chưa hẳn sẽ là trận đấu dễ dàng cho Công an Hà Nội. Trận còn lại là cuộc so tài giữa HA.GL và B.Bình Dương trên sân Pleiku mà cả chủ lẫn khách đều trong giai đoạn nhiều âu lo khi cùng rơi vào nhóm đua trụ hạng ở V-League 2023. Cặp đấu này có lẽ ai “máu” hơn thì sẽ lấy vé đi tiếp.

Lịch thi đấu vòng 1/8:

Ngày 6-7:

Bình Định - Quảng Nam

Hà Tĩnh - Long An

Thanh Hóa - BRVT

Hà Nội FC - Viettel

Ngày 7-7:

Phú Thọ - PVF

HA.GL - Bình Dương

CAHN - Nam Định