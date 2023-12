Vòng 12 giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2023: Quyết chiến ở tốp đầu

Trận cầu tâm điểm của vòng 12 giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2023 là cuộc so tài giữa hai đội Hà Nội I và Than KSVN. Tận dụng thời cơ hai đội này phân tài cao thấp, các cô gái TPHCM I mở lại hy vọng lách qua bộ đôi này để lên ngôi đầu.

Hà Nội I đang đến gần ngôi vô địch năm nay

Lần sau cùng mà Hà Nội I lên ngôi vô địch là vào năm 2014, từ đó đến nay là sự thống trị của TPHCM I hay có lần Cúp vô địch về với Hà Nam. Điều đó cho thấy Hà Nội I đang khát khao tái hiện lại lịch sử khi cơ hội lên ngôi vô địch chưa bao giờ gần đến thế. Để hiện thực hóa điều này, đoàn quân của HLV Đặng Quốc Tuấn phải đánh bại Than KSVN ở lượt trận tới đây. Nếu giành chiến thắng thì cửa vô địch của Hà Nội I rất rộng khi họ đã trực tiếp qua mặt hai đối thủ chính là Than KSVN và trước đó là TPHCM I.

Tuy nhiên, đó là một thử thách không hề dễ khi Than KSVN cũng đang có cơ hội lớn để lần thứ ba đăng quang ở giải nữ VĐQG. Thực lực hai đội khá cân sức, thậm chí Than KSVN cũng đôi lần gây khó khăn cho các cô gái Hà Nội. Gần nhất là chiến thắng 1-0 của Than KSVN trong cuộc so tài giữa hai đội ở lượt đi. Trước đó nữa, Than KSVN cũng thắng Hà Nội I ở loạt sút luân lưu trong trận chung kết Cúp Quốc gia 2023.

Thùy Trang và các đồng đội vẫn kiên trì bám đuổi trong tốp 3

Khi mà hai đội Than KSVN và Hà Nội I sẽ vướng bận trong cuộc so tài trực tiếp thì TPHCM I sẽ gặp Thái Nguyên. Nếu giành trọn 3 điểm trong trận đấu này, hy vọng lên ngôi đầu bảng của TPHCM I sẽ đến trong trường hợp Than KSVN lại thắng tiếp Hà Nội I. Khi ấy, TPHCM I sẽ lại vượt qua Hà Nội I về điểm số, bằng với Than KSVN nhưng có ưu thế nhờ hơn ở đối đầu lẫn hiệu số.

Bàn thì thế, còn cục diện ở giai đoạn cuối mùa rất khó đoán bởi Hà Nội I đang đến rất gần ngôi vô địch nên sẽ quyết không bỏ lỡ cơ hội này.

CAO TƯỜNG