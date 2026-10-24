Việt Nam là nước chủ nhà giải U23 Đông Nam Á 2027

Theo thông tin từ VFF, Việt Nam đã được tín nhiệm giao quyền đăng cai tổ chức Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai giải đấu này.

U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025. Ảnh: VFF

Ngày 23-10, Ban Thi đấu AFF đã tổ chức cuộc họp lần thứ 16. Trong chương trình nghị sự, các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề trọng tâm liên quan đến công tác tổ chức, điều chỉnh lịch thi đấu các giải hiện hành, đồng thời xem xét kế hoạch và định hướng tổ chức các giải đấu của AFF trong những năm tới.

Đáng chú ý, cuộc họp đã quyết định giao cho Việt Nam quyền đăng cai tổ chức Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai giải đấu kể từ khi sân chơi này được AFF tổ chức.

Trong những năm gần đây, U23 Việt Nam đã tạo dấu ấn nổi bật tại Giải vô địch U23 Đông Nam Á với ba lần liên tiếp giành chức vô địch trên sân khách. Thành tích này cho thấy sự trưởng thành, bản lĩnh và tính ổn định của bóng đá trẻ Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng để đội tuyển hướng tới những mục tiêu cao hơn ở đấu trường châu lục.

U23 Việt Nam ba lần vô địch giải đấu này đều trên sân khách.

Theo kế hoạch, Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 7-2027, sau khi kết thúc Vòng loại U23 châu Á 2028 được tổ chức vào tháng 6-2027. Do vậy, việc đăng cai giải đấu mang ý nghĩa thiết thực đối với bóng đá Việt Nam, tạo điều kiện để U23 Việt Nam tiếp tục được thi đấu quốc tế, rà soát lực lượng và nâng cao chất lượng chuyên môn. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để đội tuyển hướng tới những mục tiêu tiếp theo, trong đó có công tác chuẩn bị cho các giải đấu cấp châu lục trong tương lai.

Bên cạnh đó, việc tổ chức giải đấu tại Việt Nam còn tạo điều kiện thuận lợi cho các đội tuyển U23 trong khu vực cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng đá trẻ Đông Nam Á.

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KHÁNH VÂN