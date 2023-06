V-League có 8 CLB được cấp phép dự sân chơi châu lục

Cụ thể, 8 đội V-League được AFC cấp phép gồm: B.Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng, HA.GL, Hà Nội, Thanh Hóa, Nam Định và Hà Tĩnh. Riêng Thanh Hóa được AFC cấp phép, nhưng vẫn bị xử phạt vì có một số chi tiết chưa đạt yêu cầu. Đây là nhóm CLB của bóng đá Việt Nam đủ các điều kiện để có thể tham dự các sân chơi do AFC tổ chức ở mùa giải 2023-24. Bốn đội Bình Định, SLNA, Viettel và TPHCM không được cấp phép do chưa đáp ứng quy định, tiêu chí bắt buộc theo quy chế cấp phép của AFC. Hai đội V-League 2023 còn lại là Khánh Hòa và Công an Hà Nội vì tân binh nên chưa được tính vào.

Trong khu vực Đông Nam Á, Liga 1 (Giải vô địch quốc gia Indonesia) được cấp phép đến 13 CLB (nhiều nhất). Cụ thể, xứ Vạn đảo có 6 đội đạt tiêu chí dự Champions League và 7 đội với sân chơi AFC Cup. Tiếp đến Myanmar (12 đội đủ tiêu chí AFC Champions League), Thai League (9 đội), Malaysia (7 đội), Singapore (3 đội), Philippines (2 đội ở AFC Champions League và 1 đội ở AFC Cup).

Trong khi 8 đội cấp phép ở Campuchia chỉ có thể được tham dự AFC Cup. Điều tương tự với Brunei (2 đội) và Lào (1 đội). Riêng Timor Leste không đăng ký AFC cấp phép.

Song khi quy đổi ra tỉ lệ %, thì V-League đứng thứ 2 về giải vô địch quốc gia có CLB được cấp phép tham dự AFC Champions League nhiều nhất. Tỉ lệ của V-League đạt 57,1% - khi sân chơi có 14 đội tham dự. Con số của các quốc gia khác: Myanmar (100% - 12 đội), Thái Lan (50% - 18 đội), Malaysia (50% - 14 đội), Indonesia (33,3% - 18 đội), Singapore (33,3% - 9 đội) và Philippines (33,3% - 6 đội).

Vì AFC dựa vào thành tích ở V-League 2022 để tính suất tham dự AFC Champions League 2023-24, nên đương kim vô địch Hà Nội FC được vào thẳng vòng bảng AFC Champions League, trong khi á quân Hải Phòng dự vòng play-off.