V-League 2023 trở lại cùng những đổi thay

“Nóng” nhất phải nói đến B.Bình Dương khi đội bóng này tìm cách kết thúc sớm sự sa sút bằng việc thay HLV trưởng lần thứ 2 ở mùa bóng năm nay. Lần này, sau khi điều chuyển HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn và trợ lý Huỳnh Kesley xuống đội trẻ, lãnh đạo đội bóng đất Thủ đã ký hợp đồng với HLV Lê Huỳnh Đức và gọi lại cựu trợ lý Nguyễn Thanh Sơn. Nhiệm vụ của nhà cầm quân này là sớm đưa B.Bình Dương thoát khỏi khu vực cuối bảng xếp hạng.

Một đội bóng khác cũng thay HLV trưởng trong giai đoạn nghỉ vừa qua là Công an Hà Nội, họ đã thôi hợp đồng sớm với nhà cầm quân người Brazil Paulo Foiani. Tạm thời, trợ lý Flavio Da Silva Cruz lên thay. Ông Flavio không lạ với bóng đá Việt Nam khi vốn là cựu cầu thủ của SQC Bình Định. Cách đây 3 năm, ông đã đưa đội Gia Định thăng hạng Nhất quốc gia, nhưng ngay sau đó lãnh đạo đội bóng này đã xin không tham dự giải hạng Nhất, Công an Nhân Dân được trao vé thăng hạng thay thế và rồi ghi tên mình ở V-League 2023 trước khi đổi tên thành CLB Công an Hà Nội.

Việc Công an Hà Nội gặp khó khăn ở giai đoạn đầu mùa không là điều bất ngờ bởi họ thay đổi mạnh lực lượng sau khi thăng hạng, cả từ cầu thủ đến HLV. Thế nên việc chưa có nhiều thời gian để gắn kết mọi thứ là điều được đoán trước. Mặt khác, mục tiêu đạt thứ hạng cao của CLB ở mùa bóng năm nay là áp lực không nhỏ với Ban huấn luyện đội bóng này. Đội còn lại cũng có thay đổi, nhưng ở vai trò quản lý là CLB Đà Nẵng khi thay Chủ tịch Bùi Xuân Hòa bằng ông Ngô Quốc Tá. Đà Nẵng hiện cũng đang ở vào vị trí “nóng” không kém khi họ chỉ tạm đứng trên mỗi B.Bình Dương.

Khoảng nghỉ vừa qua cũng là dịp để CLB Hà Nội chuẩn bị lực lượng để duy trì cuộc đua trong tốp đầu. Trận sau cùng là thất bại trên sân Quy Nhơn trước Bình Định, trận thua mà họ còn có thiệt hại khác là thủ quân Văn Quyết bị treo giò 8 trận từ hành vi thiếu kềm chế với trọng tài chính sau khi kết thúc trận đấu.