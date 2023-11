V-League 2023-2024: Những cú chạy đà… ngọt ngào

Nam Định gây bất ngờ khi giành trọn 9 điểm ở 3 trận đầu mùa với màn trình diễn ấn tượng của các cầu thủ chất lượng trong đội hình. Cùng với đó, Becamex Bình Dương cũng chằng kém khi thắng cả hai trận và chưa để thủng lưới bàn nào, như một sự “lột xác” so với mùa bóng trước.

Trận thắng CLB TPHCM mới đây của Nam Định được xem là ấn tượng hơn so với các trận thắng Khánh Hòa và Quảng Nam trước đó. Bởi so ra, CLB TPHCM có bộ khung khá tốt và lại dẫn bàn trước, nhưng Nam Định đã cho thấy hình ảnh mạnh mẽ của một ứng viên vô địch mùa này khi kiên trì vận hành lối chơi tấn công, gây sức ép mạnh mẽ và được tưởng thưởng bằng cú đúp của Hendrio.

Với bộ khung hùng hậu, Nam Định tỏ ra không thua kém gì các ứng viên trong cuộc đua vô địch mùa này, kể cả Công an Hà Nội. Cùng với sự khởi động ấn tượng này, Nam Định càng khẳng định họ mới là đối thủ đáng gờm ở cuộc đua tranh vô địch năm nay.

Cùng với Nam Định, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức của tạo ấn tượng không kém khi sau trận thắng Bình Định 2-0 trên sân Quy Nhơn, Becamex Bình Dương đã tiếp tục giành trọn 3 điểm trong cuộc so tài với Hải Phòng vào ngày 4-11 trên sân nhà. Hai trận thắng liên tiếp đã giúp Becamex Bình Dương gia nhập tốp đầu bảng và điều ấn tượng hơn là chiều sâu lực lượng. Đơn cử ở việc tác giả 3 bàn thắng của đội bóng đất Thủ không phải do các ngoại binh hay Tiến Linh mà được ghi bởi Sỹ Giáp, Duy Thường và Việt Cường.

Tương tự như vậy là ĐKVĐ Công an Hà Nội FC cũng đang trong nhóm đội bất bại từ đầu mùa, gần nhất là 2 trận thắng ấn tượng 3-0 trước HA.GL và 2-0 trước Hà Nội FC. Công an Hà Nội FC cho thấy mọi thứ đang vào “phom” và hy vọng khoảng nghỉ gần 1 tháng hiện nay, họ sẽ mạnh mẽ và ổn định hơn dưới bàn tay của HLV người Hàn Quốc Gong Oh Kyun.