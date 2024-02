Trọng tài ở giải hạng Nhất liên tiếp gây tranh cãi

Tổ trọng tài điều hành trận đấu giữa Đồng Tháp và PVF. ẢNH: VPF

Tranh cãi bóng đã lăn hết đường biên ngang

Phút 64 trong trận đấu giữa Huế gặp Long An thuộc vòng 9, Nguyễn Tài Lộc (Long An) dốc bóng xuống cuối phần sân của đội chủ nhà. Số 24 bên phía Long An sau đó nhả bóng ngược lại để Dương Anh Tú đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách. Thời điểm Tài Lộc chuyền bóng, các cầu thủ Huế đứng yên và cùng nhau giơ tay báo hiệu bóng đã đi hết đường biên ngang.

Các thành viên của đội bóng Cố đô đã phản ứng quyết liệt với trợ lý trọng tài Nguyễn Hoàng Đô, nhưng quyết định công nhận bàn thắng cho Long An không thay đổi. Xem lại góc quay trên sóng truyền hình chưa thể xác định bóng đã lăn hết đường biên ngang hay chưa. Pha lập công này trở thành bước ngoặt để thầy trò Ngô Quang Sang có chiến thắng 2-1 trên sân Tự Do, còn đội chủ nhà Huế đánh mất vị trí nhì bảng.

Tình huống chuyền bóng của Tài Lộc cho Anh Vũ ghi bàn thắng quyết định tỷ số trận Huế - Long An

Hai lần đưa bóng vào lưới đều bị bắt việt vị

Trong trận đấu giữa Đồng Tháp và PVF thuộc vòng 10, đội khách đã 2 lần đưa bóng vào lưới của Đồng Tháp ở phút thứ nhất và phút 17. Cả hai lần trợ lý trọng tài Nguyễn Thành Sơn đều căng cờ báo việt vị.

Ở tình huống đầu tiên, Lê Văn Đô (PVF) chọc khe cho Nguyễn Xuân Bắc thoát xuống bên cánh trái. Số 14 của PVF sau đó căng ngang cho một đồng đội đệm bóng vào khung thành bên phía Đồng Tháp. Nhưng Xuân Bắc trước khi thực hiện đường chuyền đã bị căng cờ báo việt vị. Xem lại trên sóng truyền hình, thời điểm Văn Đô chạm bóng thì Xuân Bắc vẫn đứng trên hàng thủ của Đồng Tháp. Trợ lý trọng tài Nguyễn Thành Sơn có góc quan sát trực diện với cự ly hàng thủ Đồng Tháp.

Văn Đô chạm bóng khi Xuân Bắc được cho vẫn đứng trên hàng thủ của Đồng Tháp

Minh Bình chạm bóng khi Đức Nam được cho vẫn đứng trên cầu thủ Quỳnh Đức (Đồng Tháp)

Trong tình huống thứ hai, bóng được thủ môn Nguyễn Thanh Tuấn (Đồng Tháp) đẩy ra sau pha dứt điểm trong vòng cấm của Xuân Bắc. Lê Minh Bình lập tức ập vào thực hiện đường chuyền cho Trần Đức Nam đưa bóng vào khung thành. Theo dõi lại sóng truyền hình, vị trí của Đức Nam dường như đứng trên cầu thủ Nguyễn Văn Quỳnh Đức (Đồng Tháp).

Trợ lý Phạm Văn Thạch cắt lại hai tình huống của học trò đưa bóng vào lưới Đồng Tháp để phàn nàn công tác trọng tài.

Trợ lý HLV Phạm Văn Thạch của PVF đã cắt lại hai tình huống và đăng lên mạng xã hội với dòng trạng thái: “Cũng đến ạ bạn cầm cờ (tức trợ lý trọng tài Nguyễn Thành Sơn - PV)”. Đồng thời, ông Thạch cũng động viên đến các học trò “đừng bao giờ bỏ cuộc” sau khi đón nhận trận hòa 0-0 trên sân Cao Lãnh vào chiều 25-2.

Kết quả này đẩy PVF xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 15 điểm, nhưng đã bị đội đầu bảng Đà Nẵng nới rộng khoảng cách lên thành 8 điểm. Cuộc đua giành 1,5 suất lên chơi V-League với Lê Văn Đô cùng đồng đội trở nên khó khăn hơn.

TÂM HÀ