Trần Tuấn Kiệt lần thứ 3 thắng chặng chính thức mặc Áo xanh

Thông thường ở những chặng chạy vòng quanh Tràng Tiền – Phú Xuân (Huế) như chặng 6 vào sáng nay, cung đường ngắn và đua nhiều vòng, các đội đua đều tập trung vào việc tranh chấp chiếc Áo xanh.

Ở bảng tổng sắp Áo xanh hiện tại, tay đua đang giữ chiếc Áo vàng Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời) đang đứng đầu với khoảng cách 4 điểm so với Trần Tuấn Kiệt và 9 điểm so với Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời) và Nguyễn Văn Bình (TPHCM New Group). Đây là 4 tay đua được xem là ứng viên nặng ký nhất cho chiếc Áo xanh và danh hiệu nước rút tốt nhất năm nay khó thoát 4 tay đua này.

Cuộc chiến trở nên nóng bỏng hơn khi Nguyễn Văn Bình rút thắng Trần Tuấn Kiệt và Nguyễn Tấn Hoài về nhất sprint 1, trong khi người đứng đầu bảng Áo xanh Petr Rikunov lọt ngoài tốp 4. Điều này đồng nghĩa, Trần Tuấn Kiệt được thưởng 3 điểm và đã rút ngắn khoảng cách với Petr Rikunov xuống còn 1 điểm.

Sau khi Trần Thanh Nhanh (TPHCM New Group) thắng Sprint 2, đoàn đua lại họp thành 1 tốp đông tranh nhau nước rút tại đích đến. Có thể nói, Trần Tuấn Kiệt đang chứng tỏ mình là tay đua có nước rút số 1 của giải khi tăng tốc vượt qua Áo vàng Petr Rikunov lẫn đàn anh Nguyễn Tấn Hoài về nhất chặng. Chiến thắng chặng lần thứ 3, Trần Tuấn Kiệt chính thức soán ngôi Petr Rikunov lên mặc chiếc Áo xanh sau 6 chặng.

Hiện tại, cuộc chiến Áo xanh càng trở nên hấp dẫn khi Trần Tuấn Kiệt đang có khoảng cách 2 điểm so với Petr Rikunov và 11 điểm so với Nguyễn Tấn Hoài và 12 điểm so với Nguyễn Văn Bình. Với sức mạnh về nước rút đã phô diễn trong mấy ngày qua, nếu Trần Tuấn Kiệt không bị mất mạng trong các chặng leo đèo, tay đua của xứ sở Sen Hồng sẽ là ứng viên số 1 cho chiếc Áo xanh.

Nói về nước rút, hai mũi đánh của Tập đoàn Lộc Trời là Petr Rikunov, Nguyễn Tấn Hoài đều thua Trần Tuấn Kiệt trong các pha so tài tốc độ từ đầu giải đến nay, nên An Giang chỉ còn cách duy nhất đánh Áo xanh là lấy điểm các chặng đèo để bù lại cho các chặng đường bằng. Chỉ có cách này, may ra An Giang mới có thể tranh chấp Áo xanh được với Đồng Tháp.

Tuy bị mất chiếc Áo xanh, nhưng ngoại binh người Nga của Tập đoàn Lộc Trời Petr Rikunov vẫn giữ được chiếc Áo vàng sau 6 chặng. Các thứ hạng khác không có gì thay đổi khi Phạm Lê Xuân Lộc vẫn giữ được chiếc Áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc và chiếc Áo cam cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất. Phan Hoàng Bảo Tín (Quân đội) mặc chiếc Áo đỏ. Vị trí nhất đồng đội vẫn thuộc về Domesco Đồng Tháp xếp trên Tập đoàn Lộc Trời và Quân khu 7.

Nhân dịp này, BTC và nhà tài trợ Tôn Đông Á đã trao 554 triệu đồng cho các em học sinh, trẻ em khó khăn và kinh phí xây dựng công trình cộng đồng cho các Quỹ, ban ngành gồm: Quỹ Giáo dục Huế Hiếu Học; Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai; Quỹ khuyến học Nguyễn Chí Thanh; Ban liên lạc đồng hương Thừa Thiên Huế tại TPHCM; Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở thị xã Hương Trà Hương Thùy, Phú Lộc, huyện Phong Điền và Thành phố Huế.

Chia sẻ về việc vừa đồng hành với cuộc đua trong vai trò nhà tài trợ chính và vừa quan tâm đặc biệt đến các hoạt động thiện nguyện, bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tôn Đông Á cho biết: “Hàng năm, Tôn Đông Á tham gia vào rất nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng bên cạnh hoạt động kinh doanh. Riêng ở Cúp xe đạp truyền hình TPHCM, chúng tôi dành khoảng 2 tỉ đồng cho các hoạt động này. Là người con xứ Huế, chúng tôi càng thấy mình có thêm trách nhiệm với các hoạt động xã hội ngay tại quê hương. Vì thế tại chặng đua ngày hôm nay, Tôn Đông Á và Nhà phân phối của Tôn Đông Á đã dành ra 554 triệu đồng trao tặng học bổng cho các em học sinh, trẻ em khó khăn và kinh phí xây dựng công trình cộng đồng cho các Quỹ, ban ngành”.

Ngày mai (9-4), cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2023 sẽ thi đấu chặng 7 từ Huế đi Đà Nẵng. Đây là một trong những chặng đua quyết định ảnh hưởng lớn đến các thứ hạng chung cuộc khi các tay đua phải chinh phục 3 ngọn đèo: Phước Tượng, Phú Gia và đặc biệt là Hải Vân tính điểm Vua leo núi.