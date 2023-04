Trần Tuấn Kiệt khẳng định sức mạnh lần thứ 2 thắng chặng

Chặng 3 diễn ra sáng nay từ Thanh Hoá đi Vinh dài 140 km, diễn biến đường đua gần như không có gì thay đổi so với chặng ngày hôm qua. Do cung đường chặng này là cung đường bằng nên các đội mạnh chấp nhận “đình chiến” khiến diễn biến không có gì thay đổi bất ngờ.

Dù đang bị thất thế, đội đua được xem là ứng cử viên nặng ký nhất TPHCM Vinama vẫn chưa tung miếng đánh của mình. Rất có thể, HLV Đỗ Thành Đạt sẽ chọn một chặng nào đó khó khăn hơn, tổng tiến công đánh úp gây bất ngờ. Vì cuộc đua năm nay khá dài đến 25 chặng, không phải chặng đua nào cũng đánh mà tiêu hao thể lực hoang phí.

Khi TPHCM không đánh, một đội đua mạnh khác là Đồng Nai cũng không dại gì tấn công. Do khó khăn về tài trợ, lực lượng Đồng Nai không đáng gờm như những năm trước. Họ chấp nhận lùi bước, trở thành kẻ yếu để nương thế mà chạy. Khi hai đội mạnh đang thất thế TPHCM, Đồng Nai chưa tung miếng đánh, họ chấp nhận chạy theo chiến thuật mà hai đội đang có ưu thế An Giang và Đồng Tháp tạo thành một thế trận hoà vốn.

Sau khi để cho các tay đua đội “chiếu dưới” tấn công ăn giải thưởng dọc đường, trong đó tay đua trẻ Nguyễn Văn Bình (TPHCM New Group) thắng Sprint 1 và Đặng Văn Bảo Anh (620 Châu Thới Vĩnh Long) thắng Sprint 2, đội An Giang đã bắt lại các tay đua đi đầu để tạo thành một đoàn đông đi về đích.

Một lần nữa ở màn so kè tốc độ, tay đua trẻ Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) đã thể hiện sức mạnh của mình. Dù bị các đội TPHCM, Đồng Nai, An Giang tung các chiêu thức nhằm phá vỡ đội hình mũi tên làm tốc độ rút, nhưng dàn máy kéo của Đồng Tháp vẫn đưa Trần Tuấn Kiệt vào thế thuận lợi. Trong 150 mét cuối, bất chấp 2 tay đua chủ lực của An Giang ra xe trước, Trần Tuấn Kiệt vẫn nhấn bàn đạp tăng tốc từ từ vượt qua Nguyễn Tấn Hoài và Áo vàng Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời) về nhất chặng.

Lần thứ 2 liên tiếp đánh bại người đàn anh đang mặc chiếc Áo xanh liên tiếp 3 năm qua Nguyễn Tấn Hoài, tay đua trẻ Trần Tuấn Kiệt đã cho thấy anh là tay đua có nước rút tốt nhất hiện nay. Dù phải đứng trong vòng vây 4 tay đua nước rút tốt của An Giang, nhưng Trần Tuấn Kiệt mới là ứng viên nặng ký nhất cho chiếc Áo xanh năm nay. Với lần thứ 2 thắng chặng, Trần Tuấn Kiệt đã thu ngắn khoảng cách xuống với người đứng đầu bảng điểm Áo xanh Petr Rikunov còn 2 điểm.

Do đoàn đua về chùm đông tính đồng thời gian, trật tự bảng tổng sắp không có gì thay đổi. Petr Rikunov bảo vệ được chiếc Áo vàng sau 3 chặng lẫn chiếc Áo xanh. Tay đua Phạm Lê Xuân Lộc vẫn giữ được chiếc Áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc và chiếc Áo cam cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất. Vị trí nhất đồng đội vẫn thuộc về Domesco Đồng Tháp xếp trên Tập đoàn Lộc Trời và Quân khu 7.

Sáng mai, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2023 sẽ thi đấu chặng 4 từ Nghệ An đi Quảng Bình dài 197,4 km.