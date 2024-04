Trần Tuấn Kiệt có chiến thắng ngay tại quê nhà Đồng Tháp

Trần Tuấn Kiệt ăn mừng chiến thắng ngay tại Cao Lãnh. Ảnh: Hoàng Hùng

Chặng 24 từ Thành phố Long Xuyên (An Giang) đi Thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp) có lộ trình thi đấu 91 km diễn ra sáng nay, thế trận cờ tàn đã “đúng tàn” khi các đội đang giữ các danh hiệu đều hài lòng với chính mình. Do đó, các đội mạnh như An Giang, Đồng Tháp, TPHCM, Vĩnh Long, Đồng Nai không đấu đá lẫn nhau mà chỉ tập trung nhắm vào các giải thưởng dọc đường và chặng.

Một tốp các tay đua tấn công cố gắng thoát đi. Ảnh: Hoàng Hùng

Do ngày hôm nay, đích đến tại Cao Lãnh nên các tay đua Dược Domesco Đồng Tháp rất háo hức và bày tỏ quyết tâm thi đấu với 200 % khả năng nhằm tìm kiếm chiến thắng ở quê nhà để dành tặng người hâm mộ. Ý đồ này thể hiện rõ trong chiến thuật thi đấu của đội đua đất Sen Hồng khi họ chấp nhận làm việc, tạo điều kiện cho chân rút chủ lực Trần Tuấn Kiệt (Dofagan) Đồng Tháp có cơ hội trổ tài nước rút tại đích đến.

Các tay đua đi ngang qua cầu Cao Lãnh. Ảnh: Hoàng Hùng

Nỗ lực tấn công tìm kiếm cơ hội giúp 1 nhóm các tay đua không tranh chấp các danh hiệu chung cuộc thoát đi thành công. Quyết tâm cao của Nguyễn Hướng (Le Fruit Đồng Nai), Quàng Văn Cường (Quân khu 7), Nguyễn Phạm Quốc Khang (Pelio Kenda Đồng Nai) giúp họ chinh phục thành công 2 giải thưởng dọc đường (Sprint). Với chiến thuật 2 đấu 1, đội Đồng Nai thành công khi Nguyễn Hướng giành chiến thắng ở Sprint 1 còn Nguyễn Phạm Quốc Khang về nhất Sprint 2.

Sau Sprint 2, nhóm 3 tay đua đi đầu có phần lơi chân còn nhóm đông phía sau với sự chủ động của Dược Domesco Đồng Tháp dần thu ngắn cách biệt. Cách đích 22 km, 3 tay đi đầu bị các đối thủ phía sau bắt kịp. Thêm cuộc tấn công tìm kiếm cơ hội được các tay đua Đồng Nai thực hiện ở dốc cầu Cao Lãnh (cách đích 10 km) nhưng liền bị các tay đua Đồng Tháp tăng tốc bắt kịp.

Các tay đua tiến vào địa phận thành phố Sa Đéc. Ảnh: Hoàng Hùng

Diễn biến trước vạch đích đầy hấp dẫn khi các đội tràn lên phía trên để đưa chân nước rút hàng đầu về cạnh tranh chiến thắng chặng. Gặp áp lực cạnh tranh “khủng khiếp” từ đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang, 620 Châu Thới Vĩnh Long, TPHCM New Group nhưng đội Dược Domesco Đồng Tháp với động lực cổ vũ của đông đảo người hâm mộ quê nhà đã đưa được Trần Tuấn Kiệt vào vị trí thuận lợi. Không phụ lòng các đồng đội, Trần Tuấn Kiệt với những guồng chân mạnh mẽ cán đích đầu tiên, giành chiến thắng chặng. Đây là chiến thắng chặng thứ ba của Trần Tuấn Kiệt ở cuộc đua năm nay.

Phạm Lê Xuân Lộc đang tiến gần đến lần thứ 3 mặc Áo trắng chung cuộc. Ảnh: H.H

Về đích chung tốp đông, Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) bảo vệ thành công cú đúp danh hiệu Áo vàng danh giá lẫn Áo xanh – vua nước rút. Các danh hiệu sau 24 chặng không thay đổi khi Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) giữ Áo cam dành cho tay đua Việt Nam xuất sắc, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giữ Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc, Igor Frolov (TPHCM New Group) giữ Áo chấm đỏ - vua leo núi và TPHCM Vinama xếp nhất đồng đội.

Ngày mai 30-4, Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2024 chạy chặng cuối từ Thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp) về TPHCM dài 163 km.

GIA MẪN