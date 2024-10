TPHCM giành cú đúp vàng vươn lên dẫn đầu toàn đoàn

Các tay đua nam TPHCM chơi thành công trong ngày hôm nay giành 2 HCV

Nội dung rút bộ đôi 500 mét nam, mọi sự tập trung sẽ dồn vào 3 ứng viên sáng giá với những chân nước rút cự phách gồm Trần Tuấn Kiệt (Đồng Tháp), Nguyễn Văn Bình (TPHCM) và Tống Thanh Tuyền (Quân đội).

Bất ngờ đã xảy ra ngay vòng loại khi đôi được đánh giá cao Tuấn Kiệt/Thanh Sang dừng cuộc chơi ngay vòng loại. Một kết quả không ai dám nghĩ trước khi bước vào vạch xuất phát.

Không có gì bất ngờ, hai cặp đôi của TPHCM và Quân đội đã giành chiến thắng ở vòng loại và các vòng tiếp theo để có mặt ở trận chung kết. Mặc dù Tống Thanh Tuyền (Quân đội) vừa giành chiếc HCV 500 mét tốc độ cá nhân nam vào hôm qua, nhưng đây là cuộc rút bộ đôi rất cần sự hỗ trợ tốt từ đồng đội.

Nguyễn Văn Bình góp công lớn cho chiếc HCV tốc độ bộ đôi nam của TPHCM

Mặc dù cố gắng, nhưng tay đua trẻ Phạm Anh Hào kết hợp cùng với Tống Thanh Tuyền đã không thể thắng Nguyễn Dương Hồ Vũ/Nguyễn Văn Bình đành chấp nhận chiếc HCB. Trong khi đó, Nguyễn Dương Hồ Vũ/Nguyễn Văn Bình đã bảo vệ được chiếc HCV quý giá cho đội TPHCM vì năm trước, hai tay đua Lê Nguyệt Minh/Nguyễn Dương Hồ Vũ cũng là nhà vô địch.

Nội dung rút tốc độ 500 mét bộ đôi nữ, không có bất ngờ nào xảy ra khi chiếc HCV đã thuộc về đội Bình Dương. Vào hôm qua, Bùi Thị Quỳnh và Lý Bảo Quỳnh chia nhau 2 hạng đầu rút tốc độ cá nhân. Và hôm nay, họ đã kết hợp khá hoàn hảo đánh bại Nguyễn Thị Bé Hồng/Thạch Thị Ngọc Thảo (Đồng Tháp) trong lượt đấu chung kết, mang về chiếc HCV thứ hai cho đội Bình Dương.

Tại nội dung đồng đội tính giờ 4 km nam và 3 km nữ, không có bất ngờ nào xảy ra khi hai đội TPHCM và An Giang đã bảo vệ thành công chiếc HCV của mình.

Các cô gái An Giang lấy lại HCV đồng đội tính giờ 3 km

Sau khi gặp sự cố mất HCV đồng đội tính giờ nữ 50 km vào tay TPHCM, các cô gái An Giang đã khẳng định được vị thế trong chiều nay. Họ đã hoàn thành cự ly với thời gian 3 phút 48 giây, tạo khoảng cách 5 giây so với đội hạng nhì TPHCM và 6 giây so với đội đứng thứ ba Đồng Tháp.

Tương tự như vậy, 4 chàng trai của thành phố mang tên Bác đã vượt qua Đồng Tháp với khoảng cách 3 giây và Vĩnh Long 4 giây để giành chiếc HCV cuối cùng trong ngày.

Có thêm 2 chiếc HCV hôm nay, TPHCM được 5 chiếc HCV vươn lên đứng đầu toàn đoàn. Tiếp theo là An Giang với 4 HCV và Bình Dương 2 HCV đứng thứ ba.

Vào ngày mai, giải tiếp tục thi đấu với nội dung được chờ đợi nhất chạy xuất phát đồng hàng nam chạy 14 vòng với tổng cự ly 160 km.

GIA MẪN