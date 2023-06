Tập trung đầu tư tối đa cho Nguyễn Thị Thật

Thi đấu chính là tập huấn

Nguyễn Thị Thật tiếp tục hành trình chuẩn bị chuyên môn của mình khi sẽ trở lại đội xe đạp Israel-premier tech roland (Thụy Sĩ) tập luyện đồng thời có lịch dự một số giải ở châu Âu theo chương trình của đội đua. Việc tiếp tục trở lại châu Âu thi đấu thêm là cơ hội để cô tăng cường tốt chuyên môn.

Về chuẩn bị cho cá nhân Thật, lãnh đạo Tổng cục TDTT xác nhận sẽ tập trung tối đa theo nguồn lực đang có đầu tư tập huấn, thi đấu để làm sao Nguyễn Thị Thật đạt độ sung sức nhất có được điểm rơi phong độ đúng trong giải quan trọng. Olympic là đấu trường mà xe đạp Việt Nam chỉ hướng tới bằng việc: phấn đấu có suất, nhưng bây giờ chúng ta đã giành được suất chính thức và tự nắm trong tay cơ hội tranh chấp thành tích. Điều đó phụ thuộc vào sự chuẩn bị về chuyên môn.

“Tập huấn các giải đấu theo các chương trình đã và đang được Tổng cục TDTT và Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam phối hợp từ đó đưa các tuyển thủ tốt nhất tham dự. Chúng tôi có những kế hoạch đối với Thật và tất nhiên ngành thể thao, Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam cùng đơn vị chủ quản An Giang của tuyển thủ sẽ có sự chung tay”, phụ trách bộ môn xe đạp (Tổng cục TDTT) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam – ông Nguyễn Ngọc Vũ trao đổi.

Theo sự chuẩn bị, sau giải vô địch xe đạp đường trường châu Á 2023 tại Thái Lan, đội xe đạp đường trường nữ Việt Nam có 3 suất được dự giải vô địch thế giới trong tháng 8 ở Scotland. Chúng ta sẽ cử Nguyễn Thị Thật góp mặt giải này. Sau giải trên, tuyển xe đạp Việt Nam được chuẩn bị bằng chương trình tập huấn tại Trung Quốc trong tháng 9 và Nguyễn Thị Thật sẽ tham gia tập huấn dài ngày nhằm hướng tới thi đấu ASIAD 19-2022. Tháng 10, các nội dung của môn xe đạp thuộc ASIAD 19-2022 mới khởi tranh.

Mục tiêu sát sườn

Xe đạp Việt Nam được một suất Olympic chính thức và đây là vé dành cho đội xe đạp của một quốc gia. Từ nay đến hết tháng 6-2024, xe đạp còn nhiều giải quốc tế có tính chất tính điểm xếp hạng (ranking), chúng ta còn cơ hội thi đấu để chờ đợi thêm một tấm vé tiếp theo (dành trực tiếp cho cá nhân).

Trước mắt, xe đạp Việt Nam đã có một suất là vô cùng giá trị. “Xe đạp Việt Nam có một số mục tiêu thành tích, và Nguyễn Thị Thật là một trong những cua-rơ được kỳ vọng làm nên điều này”, ông Vũ bày tỏ thêm. Điều ấy không ngoài việc chúng ta đang rất chờ đợi cô sẽ có một kết quả khả quan tại ASIAD 19-2022. Kỳ thi đấu ASIAD năm 2014, Nguyễn Thị Thật giành HCB cá nhân của xe đạp đường trường. Kỳ thi đấu ASIAD năm 2018, cô chỉ có hạng 5 chung cuộc tại nội dung. Mỗi giải đấu có một tính chất cạnh tranh khác nhau và các đối thủ khác nhau nhưng như giới chuyên môn nhận định chung: ASIAD chưa bao giờ là dễ dàng.

Quy định của nội dung cá nhân nữ tại môn xe đạp ASIAD 19-2022 là mỗi quốc gia được đăng kí 2 cua-rơ. Đồng thời, đường đua của nội dung là 141km (trong khi đường đua tại giải vô địch châu Á 2023 ở Thái Lan chỉ có 109km). Xe đạp nữ Việt Nam vẫn đang chuẩn bị chuyên môn và tìm một người đồng đội có đủ khả năng phối hợp với Nguyễn Thị Thật nhằm làm mũi kéo hiệu quả trong chiến thuật từ đó giúp cua-rơ nữ số một Việt Nam có thể bung sức vào thời điểm quyết định giành huy chương. “Chúng tôi chưa thể nói gì vào lúc này vì ASIAD nói chung và ASIAD 19-2022 nói riêng là đấu trường rất khó. Tất cả những cua-rơ nữ tốt nhất châu lục góp mặt tại đây và họ như chúng ta đó là quyết tâm thi đấu tranh thành tích cao nhất”, ông Vũ phân tích.

Môn xe đạp của ASIAD 19-2022 không nằm trong giải được Liên đoàn xe đạp quốc tế (UCI) tính suất dự Olympic Paris (Pháp) 2024 nhưng vẫn là giải xét thêm điểm tích lũy của VĐV.

Ngày 23-6, Nguyễn Thị Thật là một trong những gương mặt xuất sắc đạt kết quả HCV tại SEA Games 32 được ngành TDTT An Giang gặp mặt vinh danh, trao thưởng. UBND tỉnh An Giang và Sở VH-TT-DL tỉnh An Giang đã trao bằng khen cho tuyển thủ đồng thời tặng phần thưởng 22,5 triệu đồng cho thành tích giành HCV SEA Games 32.