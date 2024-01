Stephen Williams đăng quang giải xe đạp Tour Down Under 2024

Tay đua người Anh Stephen Williams (đội Israel–Premier Tech) đã chiến thắng chặng cuối để đăng quang một cách thuyết phục giải xe đạp Tour Down Under 2024.

Stephen Williams chiến thắng chặng 6

Người hâm mộ rất chờ đợi chặng thi đấu thứ 6, chặng cuối của Tour Down Under 2024 bởi sự kịch tính ở cuộc tranh giành chiếc áo cam cá nhân chung cuộc. Trước chặng đua này, Stephen Williams là người mặc áo cam tổng sắp có cùng thành tích 16 giờ 8 phút 18 giây với người đứng thứ 2 Oscar Onley (DSM–Firmenich PostNL), nhưng đứng trên vì nhờ có chỉ số phụ tốt hơn.

Chặng cuối có lộ trình 128,2km từ Unley đến Lofty. Đây là một chặng đèo nhẹ với điểm nhất là đích đến trên đỉnh núi Lofty nên rất có lợi cho “thần núi” Stephen Williams. Đội Israel–Premier Tech đã dàn xếp thông minh để cắt đuôi Oscar Onley, qua đó cho Stephen Williams phối hợp một nhóm nhỏ thoát đi ở giai đoạn cuối lên đèo.

Stephen Williams chia vui cùng đồng đội

Nhóm được ‘lựa chọn’ đi cùng tay đua người Anh là Johnatan Narvaez (Ineos Grenadiers), Isaac del Toro (UAE Emirates) và Bart Lemmen (Visma–Lease a Bike). Đây là những tay đua không đáng ngại với Stephen Williams vì khả năng nước rút và đi đèo còn hạn chế.

Nhóm đông phía sau gần 20 tay đua, trong đó có những gương mặt nổi tiếng, do cựu vô địch thế giới Julian Alaphilippe (Soudal–Quick-Step) và Oscar Onley ra sức kéo vào nhưng không thể thành công trước sự vượt trội đường đèo của Stephen Williams.

Ở giai đoạn về đích, Stephen Williams tiếp tục tổ chức tấn công. Anh đã thành công cán mức đầu tiên với thời gian 3 giờ 5 phút 26 giây trong sự bất lực của đối thủ. Oscar Onley chỉ về đích trong nhóm thứ hai, kém Stephen Williams đến 10 giây.

Stephen Williams đăng quang Tour Down Under 2024

Với kết quả này, Stephen Williams đã đăng quang một cách xứng đáng tại Tour Down Under 2024 với tổng thành tích 19 giờ 13 phút 31 giây, hơn 9 giây so với người thứ hai Jhonatan Narvaez.

Chiếc áo xanh dương tính điểm nước rút chung cuộc đã thuộc về Sam Welsford (Bora–Hansgrohe) - người đã chiến thắng 3 trong 6 chặng của giải - với 90 điểm. Trong khi đó, chiếc áo trắng chấm xanh lá cây dành cho vua leo núi sẽ khó thoát khỏi Luke Burns (tuyển Australia) với 43 điểm.

KIM MINH