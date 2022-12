Sôi nổi Hội thao Công an TPHCM mừng Đảng mừng xuân

Sáng 27-12 tại sân điều lệnh Công an thành phố, Hội thao Công an TPHCM mừng Đảng mừng Xuân Quý Mão 2023 đã chính thức khai mạc. Dự lễ có sự hiện diện của Thiếu tướng Trần Đức Tài –Phó Giám đốc Công an thành phố cùng ban chỉ huy phòng PX03, PC08B, PH01, PH10…