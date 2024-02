Sôi động Liên hoan các Câu lạc bộ Yoga - Thể dục dưỡng sinh tỉnh Bình Dương năm 2024

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng Ban tổ chức Liên hoan

Ngày hội Yoga - Thể dục Dưỡng sinh diễn ra sôi nổi đã lan toả không khí thi đua tích cực ngay trong những ngày đầu Xuân Giáp Thìn 2024. Đây là cơ hội để các Trung tâm tập luyện Yoga và Câu lạc bộ Thể dục Dưỡng sinh trên địa bàn tỉnh có điều kiện tham gia tranh tài và thể hiện thế mạnh của đơn vị mình trong dịp đầu năm mới.

Đến dự Khai mạc Liên hoan có ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương; bà Nguyễn Trường Nhật Phượng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương; bà Nguyễn Thị Lệ Trinh – Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bình Dương; ông Cao Văn Chóng – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL – Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan, cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo các Phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở VH-TT&DL; lãnh đạo các Hội, Liên đoàn thể thao, lãnh đạo các doanh nghiệp trong tỉnh; đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; Trung Tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh các huyện, thị xã; Trung Tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao các thành phố cùng với gần 1,000 HLV, VĐV Yoga, Thể dục dưỡng sinh trên địa bàn tỉnh.

Hòa cùng các hoạt động Thể dục thể thao mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn 2024 tại Liên hoan là màn trình diễn khởi đầu của môn Yoga ở các nội dung biểu diễn ca ngợi vẻ đẹp của non sông đất nước Việt Nam tạo nên ngày hội Yoga - Thể dục dưỡng sinh với nhiều nét mới mẻ đầy sôi động. Ở môn Thể dục dưỡng sinh, các câu lạc bộ tham gia tranh tài các nội dung gồm: Thái cực Kiếm, Thái cực Phiến (52 thức), Thái cực Quyền (24 thức, 27 thức, 42 thức), Vui nhộn (32 bước), Tuyết long Kiếm pháp và Võ quyền (27 thức) đã làm cho Liên hoan đã náo nhiệt càng thêm sôi động và khí thế, hấp dẫn hơn.

Lãnh đạo tỉnh tặng cờ và chụp hình lưu niệm với các đoàn về tham dự Liên hoan

Liên hoan các Câu lạc bộ Yoga - Thể dục Dưỡng sinh tỉnh Bình Dương năm nay diễn ra với sự tham gia của các HLV, VĐV đến từ 05 Trung tâm Yoga (Trung tâm Om Yoga And Wellness Hub, Aadi Yoga, Nature Yoga, Kamar Yoga Dĩ An và Ganga Yoga And Fitness) và 09 Câu lạc bộ Thể dục Dưỡng sinh đến từ các đơn vị: TP. Thủ Dầu Một, TP. Thuận An, TP. Dĩ An, TX. Bến Cát, TP. Tân Uyên, H. Phú Giáo, H. Dầu Tiếng, H. Bàu Bàng và Hội TDDS tỉnh.

Hiện nay, phong trào Yoga tỉnh Bình Dương đang phát triển khá nhanh, toàn tỉnh có hơn 70 CLB, doanh nghiệp hoạt động Yoga với trên 2,000 người tham gia tập luyện thường xuyên. Đặc biệt, vừa qua được sự thống nhất chủ trương của UBND tỉnh, Liên đoàn Yoga tỉnh Bình Dương đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028, Liên đoàn Yoga tỉnh được thành lập là điều kiện tốt để cùng với cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị liên quan tổ chức các sự kiện Yoga trên địa bàn, góp phần phát triển phong trào Yoga tỉnh nhà thời gian tới.

Một số hình ảnh tại Liên hoan

Đối với Thể dục Dưỡng sinh tỉnh Bình Dương đã có bước phát triển rộng khắp các huyện, thị xã, thành phố. Hiện nay, toàn tỉnh có 279 câu lạc bộ với hơn 5,000 hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên, chủ yếu là các hội viên trung – cao tuổi tham gia tập luyện để nâng cao sức khỏe, qua đó góp phần hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Bên cạnh đó, thời gian qua Hội Thể dục Dưỡng sinh tỉnh đã chọn cử nhiều lượt VĐV tham gia các Liên hoan, giải Thể dục Dưỡng sinh toàn quốc và cụm, khu vực đã đạt được những thành tích khả quan.

Chương trình Liên hoan các Câu lạc bộ Yoga - Thể dục Dưỡng sinh là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động Chào mừng kỷ niệm các Ngày lễ lớn trong năm: mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024; chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024). Đồng thời, đây cũng là dịp để các vận động viên giao lưu, nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện thể chất tăng cường sức khỏe, thúc đẩy phong trào tập luyện môn Yoga, Thể dục Dưỡng sinh của tỉnh ngày càng phát triển, cũng như cổ vũ, khuyến khích người cao tuổi nói riêng và toàn thể người dân hướng đến cuộc sống chất lượng hơn. Liên hoan các Câu lạc bộ Yoga - Thể dục Dưỡng sinh tỉnh Bình Dương năm nay diễn ra rất thành công ngay những ngày đầu năm mới hứa hẹn một năm Giáp Thìn 2024 đầy khởi sắc của thể thao Bình Dương với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, từ thể thao quần chúng đến thể thao thành tích cao.

CAO TƯỜNG