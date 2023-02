Quãng nghỉ “vàng” của một B.Bình Dương lạc nhịp

Với các CĐV Bình Dương, thật không dễ để chấp nhận một thất bại của đội bóng “con cưng” trước đối thủ trực tiếp. Nhất là nỗi đau lại phải chịu đựng ngay trên sân nhà. “Không thể không thất vọng khi đội bóng của mình thua trên sân nhà. Ba trận đã qua, chúng tôi chưa thành công khi chỉ giành được 2 điểm. Vì thế, toàn đội đã xác định đây là trận cầu 6 điểm, và đặt ra mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Các học của tôi đã thi đấu đầy nỗ lực, tiếc chưa thể giành được điểm”, HLV Lư Đình Tuấn buồn bã chia sẻ sau trận.

Cựu danh thủ Cảng Sài Gòn sẵn sàng ra đi nếu ban lãnh đạo B.Bình Dương muốn, và nếu điều này sẽ cải thiện về mặt chuyên môn cho CLB. Nhưng giờ, việc đi hay ở của ông Tuấn “Nhím” không phải là vấn đề. Vì không ai dám chắc người mới sẽ làm tốt công việc với dàn nhân sự đang được ông Tuấn cố gắng xây dựng, nhưng chưa bắt được nhịp. Muốn thay đổi thì cũng phải chờ gần đến hết giai đoạn I để có sự điều chỉnh. “Tuy nhiên, tôi không thể ra đi trong thời điểm CLB đang gặp khó khăn. Tôi luôn trung thành và cố gắng cải thiện thành tích của toàn đội”, ông Tuấn tự tin sẽ vượt dậy đội bóng đất Thủ ở những vòng kế tiếp.

Ông Tuấn tự tin vì có trong tay những ngôi sao khiến không ít đối thủ phải ao ước. B.Bình Dương sở hữu tuyển thủ Tiến Linh - Vua phá lưới AFF Cup 2022, hàng công còn được nâng cấp bằng Rimario - Vua phá lưới V-League 2022, vị trí vòng tròn trung tâm có sức mạnh cơ bắp đến từ Moses hay Trần Trung Hiếu (Kizito). Hàng công của B.Bình Dương vẫn duy trì sự ổn định với 4 bàn thắng đã ghi sau 4 trận. Rimario tiếp tục sắm vai “gánh team” khi ghi cả 4 bàn thắng. Rimario giữ được hiệu suất ghi bàn cao nhờ việc Tiến Linh được kéo lùi lại để đảm nhiệm công việc làm bóng. Dù chưa có được bàn thắng nào, nhưng tiền đạo quê Hải Dương lại có tầm ảnh hưởng quan trọng trên mặt trận tấn công, anh chọn cách âm thầm hy sinh cho đồng đội.

Nhưng vì tập trung quá nhiều về hàng công đã dẫn đến sự lệch pha ở tuyến phòng ngự. Bốn trận đấu để thủng lưới đến 6 bàn thua là điều không thể chấp nhận. Nếu thủ môn Trần Minh Toàn không “lên đồng” ở trận gặp HA.GL, chưa chắc đội bóng đất Thủ đã giành được 1 điểm. Có khi số bàn thua còn nhiều hơn thế, và một sự thật đầy phũ phàng khi B.Bình Dương là đội tạm để thủng lưới nhiều bàn thua thứ 2 ở V-League 2023. Năm ngoái, đội bóng đất Thủ cũng nằm trong tốp 2 đội có số bàn thua nhiều nhất. Nếu giải quyết được vấn đề lớn ở hàng thủ, B.Bình Dương sẽ đạt sự cân bằng ở 2 chiều. Và đó là bài toán của đội bóng đất Thủ trong quãng nghỉ kéo dài 1 tháng tới của V-League 2023.

Thật may cho B.Bình Dương, khi đang rơi trên đà tự do, HLV Lư Đình Tuấn cùng các cộng sự lại có quãng nghỉ “vàng” để giải quyết vấn đề của CLB, trong đó có việc xốc lại tinh thần cho toàn đội và chuẩn bị cho kế hoạch hồi sinh. Trong bóng đá, bạn thua một trận đấu không phải vấn đề gì lớn. Nhưng nếu thua về mặt tinh thần, thì gần như bạn đã giương cờ trắng ở cả giải đấu. Lịch thi đấu sau quãng nghỉ của B.Bình Dương hết sức nặng nề, khi họ sẽ gặp những ứng viên cho cuộc đua vô địch. Đó là những đối thủ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với CLB TPHCM. Và cũng nhờ chuỗi nghỉ dài ngày này sẽ làm giảm hưng phấn với các đội nhóm trên. Tức là các CLB, trong đó có B.Bình Dương gần như sẽ bắt đầu lại từ đầu, chỉ khác về điểm số và thứ hạng mỗi đội sau 4 vòng đã qua.

Khoảng cách của B.Bình Dương so với tốp 8 chỉ chưa đến bằng một trận thắng. Cơ hội trụ hạng sớm sau giai đoạn I vẫn còn với đoàn quân của HLV Lư Đình Tuấn. Mọi chuyện ở chặng khởi đầu sẽ chỉ “tai nạn” nếu đội bóng đất Thủ tìm lại được công thức chiến thắng.