Quảng Nam - SLNA: Cuộc đấu giữa những người quen (17g, ngày 15-11)

SLNA vẫn đang bế tắc trong việc tìm chiến thắng qua 7 vòng đấu

HLV Phạm Anh Tuấn đã trở thành cựu HLV đội bóng xứ Nghệ sau thất bại ở vòng 7. Tạm ngồi vào “ghế nóng” vẫn là người cũ Phan Như Thuật, nhân vật vốn không lạ gì trong khu kỹ thuật SLNA. Thế nên, cuộc thay đổi lần này mang tính chất tạm thời, hy vọng vào một “luồng gió mới” trong khi chờ những điều chỉnh tiếp theo trong thời gian tới.

Mọi diễn biến ở SLNA rõ ràng không là điều bất ngờ khi lực lượng của họ vốn đa phần là cầu thủ trẻ, không có nhiều điểm nhấn để có thể kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt trên sân. Trong tình thế đó, họ chỉ trông mong vào sự gồng gánh của các ngoại binh, và hạn chế đó đã sớm bị các đối thủ phát hiện và phong tỏa. Thành tích cứ trượt dài, và hiện tại đã rơi xuống cuối bảng và mọi thứ có thể sẽ tệ hại hơn nếu trắng tay ở vòng 8 khi Quảng Nam vốn đang là một trong những đối thủ chính cùng cuộc đua trụ hạng.

Quảng Nam cũng không khá hơn khi lực lượng không mạnh và chỉ còn hơn đội cuối bảng SLNA 2 điểm

Ở bên kia sân, Quảng Nam cũng có màn khởi đầu không khá hơn là bao so với SLNA khi hiện tại chỉ hơn SLNA vỏn vẹn 2 điểm. Vì thế thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn thừa hiểu chuyện gì sẽ đến với mình nếu trắng tay trong trận này. Thậm chí nếu hòa cũng chẳng khác nào thất bại với đội bóng xứ Quảng.

Gặp SLNA trong bối cảnh rối ren này là điều thuận lợi cho Quảng Nam tận dụng để giành 3 điểm. Nhưng có điều khó lường ở cuộc so tài này là đội hình Quảng Nam có nhiều người gốc Nghệ An, thế nên đôi bên không xa lạ gì từ con người cho đến lối chơi. Tinh thần thi đấu sẽ là thứ “vũ khí” quan trọng ở cuộc so tài này. Nếu như Quảng Nam đang có thuận lợi về tâm lý, sân nhà cùng nhiều cầu thủ kinh nghiệm hơn thì ở chiều ngược lại, SLNA có được tinh thần thi đấu.

Chính điều đó mà cuộc so tài này rất khó lường. Khả năng chia điểm trong trận này là rất cao.

Dự đoán: 1-1

CAO TƯỜNG