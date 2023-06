Quang Hải đến gần với CAHN FC

Liên tục công bố những bản hợp đồng “bom tấn” với làng phủi Sài Gòn suốt thời gian vừa qua, An Biên FC thật sự đã trở thành “nơi quần long tụ hội”, khi đang ráo riết chuẩn bị cho mùa giải mới SPL - S5. Đứng trước áp lực to lớn, vì được kỳ vọng do lực lượng mạnh, và sẽ xuất phát mùa giải mới với vị trí Đương kim Á quân, nhưng mà trong những buổi tập của các học trò HLV Nguyễn Ngọc Thanh Phú tại SVĐ Gia Định, tiếng cười vẫn vang vọng!