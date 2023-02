“Quái vật phương Đông” Anthony Yarde: Người ta “xơi dễ” các đai vô địch, còn tôi dính mãi với những quái vật cơ bắp người Nga

Trong sự nghiệp thượng đài đấu quyền chuyên nghiệp dài 8 năm tuổi của mình, Yarde thu được thành tích không tồi, nhưng cũng không phải quá tốt, với 23 trận thắng (22 trận thắng bằng KO), 3 trận thua. 2/3 trận thua mà “Quái vật phương Đông” phải gánh chịu, diễn ra khi anh phải đối đầu với những “Quái vật phương Đông thật sự”, những gã trai cơ bắp từ nước Nga lạnh giá - xa xôi.

Những thất bại trước “Máy nghiền” Sergey Kovalev, tại sàn đài được thiết kế bên trong một... Trung tâm Triển lãm Máy kéo (đặc sản của nền nông nghiệp Liên Xô cũ và cả của Nga ngày nay), và trước Beterbiev ngay giữa lòng London hoa lệ, tất cả đều bằng KO kỹ thuật, là minh chứng cho thấy: “Trời đã sinh ra Yarde, sao còn sinh ra những con quái vật quái ác người Nga vậy kìa”.

Đó là lý do, Yarde rất thu mình và nói chuyện đầy khiêm tốn khi nói về trận thua TKO trước Beterbiev, kết quả thua do góc đài của anh - HLV và đội của anh đưa ra đề nghị là sớm chấm dứt trận đấu, chứ không phải do trọng tài can thiệp, để bảo vệ an toàn và sức khỏe của anh. Gương mặt dữ dằn trước đó, được thay thế bằng một gương mặt “nhỏ nhắn” - ẩn sâu sau chiếc mắt kính màu đen...

Yarde bắt đầu tâm sự, rất khiêm tốn và cam chịu: “Cả 2 chúng tôi đều phải kết thúc trận đấu với nhiều vết khâu trên người. Chúng tôi ngồi cùng ở trong phòng chăm sóc y tế, cùng nhìn nhau khi khâu các vết thương. Giờ đây, tôi phải đeo mắt kiếng râm này, vì là đôi khi sự phù phiếm xuất hiện, bạn sẽ không muốn ai nhìn thấy những vết cắt, vết bầm này trên gương mặt chính bản thân mình”.

“Quái vật phương Đông” của một trong những làng đánh quyền chuyên nghiệp xuất sắc nhất của phương Tây, đã chơi một trận đấu có thừa dũng cảm. Anh là đối thủ duy nhất đứng vững được đến như vậy khi chống lại uy lực của các đầu quyền của “KO Đệ nhất quyền thủ", thời điểm mà thậm chí có đến 2 trọng tài chấm điểm anh chiếm ưu thế trước võ sĩ cực kỳ khó nhằn của Nga.

Nhưng dũng cảm cũng không cứu Yarde khỏi trận thua, một trận thua “tâm phục khẩu phục” trước một đối thủ người Nga khác, như cái cách thua và tâm lý cam chịu khi để thua “Máy nghiền” hồi 4 năm về trước. Ôi, cứ đối đầu với những người Nga... “Tôi có tâm lý của Kẻ chiến thắng, thế nên, tôi muốn mang về nhà 3 chiếc đai thống nhất vô địch thế giới, nhưng đây là quyền Anh, môn thể thao khó nhất hành tinh. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ làm được. Tôi nghĩ có được anh ta!”.

“Để rồi, anh ta vít tôi vào góc đài, anh ta đấm tôi nhiều đòn quyền rất nặng, nhưng tôi vẫn cứ nghĩ rằng, nếu tôi cứ tiếp tục thi đấu, tôi có thể làm được điều đó. Tôi đang đo đạc bản thân, học hỏi những kinh nghiệm từ quá khứ. Nhưng sau đó, cứ mỗi khi tôi đấm vào đối thủ của mình, anh ta đấm trả mạnh mẽ”, Yarde chia sẻ về quãng thời gian 8 hiệp đấu mà anh đã trải qua với Beterbiev...

“Ở Nga khi chống lại Kovalev là câu chuyện khác. Tôi trưởng thành rất nhiều. Nhưng có rất nhiều người “xơi dễ dàng” các đai vô địch thế giới. Còn tôi, tôi cứ mãi ở đây, dính chặt với những con quái vật lực lưỡng từ Nga, với tất cả các kiểu cơ bụng, cơ bắp. Tuy nhiên, quyền Anh chính là như vậy, và Chúa luôn trao những trận chiến khó khăn nhất cho các chiến binh mạnh mẽ nhất của Ngài. Tôi mạnh mẽ từ tận tâm can đến tâm tưởng, tôi đã cải thiện cuộc sống gia đình”.

“Chúng tôi hay hơn trước và tôi sẽ trở lại. Tôi vẫn tràn đầy khát khao tham vọng, sẽ không muốn nói dối hay nhảm nhí ngập tràn. Tôi là một nhân vật có thật và thực tế, tôi nghĩ mình có thể giành chiến thắng”, Yarde vẫn tự tin ngập tràn về tương lai phía trước của mình dù đã trải qua trận thua thứ 3 trong sự nghiệp, và là trận thua thứ 2 bằng KO. Hãy chờ xem anh sẽ phản ứng như thế nào?

Giải thích về cục diện khi thua TKO, Yarde cho biết: “Tôi nghe trọng tài bắt đầu đếm sau cú knock-down, tôi tận dụng thời gian của mình, gượng đứng lên trước khi đếm đến 10. Thế nhưng, HLV của tôi, đội của tôi yêu thương tôi, và họ có nói rằng họ không muốn chứng kiến thấy thứ gì họ không thích".

"Tất cả những gì tôi suy nghĩ vào lúc đó là: “Đứng dậy, lại tiến về phía anh ta, đấm anh ta với bất kỳ thứ gì”. Nhưng mọi thứ đã hết và giờ đây tôi có thể nói và cười đùa về chuyện đã xảy ra, để rồi sau đó, chúng tôi tiếp tục sống và thượng đài để chiến đấu trong một ngày khác”.