Những người phá kỷ lục, hay chuyện các đội bóng bất bại

Không hiếm kỷ lục bóng đá thế giới đi từ xứ Wales đến Saudi Arabia, nhưng hiện tại, ở đất nước Turkmenistan tại Trung Á đang có một hiện tượng đáng quan tâm. Hồi tháng 3, đội bóng Al-Hilal của Saudi Pro League đã vượt qua thành tích 27 trận thắng liên tiếp ở giải đấu cao nhất quốc gia do The New Saints của bóng đá xứ Wales thiết lập vào năm 2016. Nhà vô địch 18 lần của Saudi Arabia hiện đã kéo dài chuỗi trận đó lên con số 34 và dường như không thể ngăn cản trong và cả ở giải AFC Champions League.

Nhưng điều tương tự cũng có thể xảy ra ở Trung Á, nơi Arkadag FC đã thắng mọi trận đấu chính thức trong lịch sử của họ. Nhà vô địch Turkmenistan tuyên bố lập kỷ lục thế giới nhưng một số chi tiết đáng ngờ nằm ​​đằng sau chiến thắng chói sáng của họ.

Chức vô địch giải VĐQG 2023 vào tháng 12 đã ghi nhận Arkadag FC đạt 72 điểm tối đa sau 24 trận. Họ cũng có 7 chiến thắng cúp quốc gia và 6 chiến thắng khác cho đến nay trong mùa giải mới này. Con số thực tế là 37. Vấn đề là kỷ lục thế giới lại được ghi nhận ở Riyadh, cách đó hơn một nghìn dặm về phía tây.

Người phát ngôn của Kỷ lục Guinness Thế giới nói với tờ Guardian (Anh): “Có tương đối ít thông tin chi tiết về giải đấu Turkmenistan, ít hơn những gì chúng tôi mong muốn theo các tiêu chuẩn thẩm định mà chúng tôi thực hiện trong nghiên cứu về kỷ lục này và các kỷ lục tương tự. Không phải cứ dựa vào các con số để công nhận. Tất cả những điều này đang được xem xét, hiện chúng tôi đã xác nhận Al-Hilal là người giữ kỷ lục”.

Việc thiếu thông tin chi tiết có thể là do Turkmenistan, nơi có 6,5 triệu dân, là một trong những quốc gia biệt lập và bí ẩn nhất trên thế giới. Kể cả khi khu vực Trung Á đang có những ảnh hưởng trong các vấn đề địa chính trị, thì đất nước từng thuộc Liên Xô này hiếm khi được nhắc đến. trên các phương tiện truyền thông phương Tây. Vì thiếu sự giám sát nên khi có những con số nào đó, cũng chẳng biết đúng – sai ra sao.

Đơn cử, xét thuần túy về bóng đá, cách Arkadag được hình thành cũng có thể là một vấn đề. Mọi chuyện bắt đầu với Gurbanguly Berdymukhamedov, tổng thống Turkmenistan giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2022. Berdymukhamedov rất thích biệt danh “Arkadag” của mình, có nghĩa là “người bảo vệ anh hùng”. Một trong những dự án thú vị của ông trước khi trao lại quyền lực cho con trai mình, Serdar, trên cương vị tổng thống, là thành lập một thành phố mới ở phía nam đất nước, một thành phố thông minh có giá lên tới 5 tỷ USD. Không có gì đáng ngạc nhiên khi dự án này được gọi là Arkadag.

Vừa thành lập, đội bóng này đi một kèo đến chức vô địch quốc gia với việc toàn thắng

Là đô thị của hơn 70.000 người, nó cần một đội bóng đá nên trước mùa giải 2023, những cầu thủ giỏi nhất đất nước đã gia nhập CLB mới thành lập. Những cầu thủ xuất sắc của đội tuyển quốc gia như Arslanmyrat Amanow và Altymyrat Annadurdyyew đã sớm mặc những chiếc áo do Berdymukhamedov thiết kế, với biểu tượng một con ngựa trên lodo. Kỳ chuyển nhượng của giải đấu đã được chỉ đạo kéo dài để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bổ sung lực lượng cho đội bóng mới này.

Sự ra đời của Arkadag FC khiến cho người hâm mộ của các CLB khác quan ngại vì không chỉ phải đối đầu với một đội tuyển quốc gia thu nhỏ, mà còn có thể đội bóng mới này nhận được các ưu ái nhất định trong thi đấu. Tiêu biểu như trận đấu hồi tháng 11 với Sagadam khi tỷ số là 2-2 ở những giây cuối cùng, các cầu thủ Arkadag được hưởng một quả phạt đền gây tranh cãi và sau đó giành chiến thắng. Đó thậm chí còn là trận đấu hiếm hoi mà Arkadag gặp vất vả. Họ kết thúc mùa giải với hiệu số bàn thắng bại +66. Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải này, chỉ sau 6 trận, hiệu số đã là +30.

Đây chính là lý do mà tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới không đủ cơ sở để xác nhận. Mọi thứ chỉ có thể rõ ràng hơn ở mùa giải tới, khi Arkadag thi đấu tại AFC Cup. Về lý thuyết, Al-Hilal cũng có sự hỗ trợ của nhà nước, phần lớn thuộc sở hữu của Quỹ đầu tư công của Saudi Arabia (PIF). Nhưng gã khổng lồ Riyadh vốn đã là CLB thành công nhất ở Saudi Arabia và châu Á về số danh hiệu – lần lượt là 18 và 4 – trước khi PIF tiếp quản họ vào năm 2023. Thế nên, dù thành tích 34 trận thắng liên tiếp có vẻ khó tin thì vẫn còn có cơ sở để giải thích.

Al-Hilal lập kỷ lục thế giới

Al-Hilal hiện hơn đội xếp thứ hai là Al-Nassr 12 điểm ở Saudi Pro League khi giải còn bảy trận nữa. Chức vô địch thứ 19 đang đến. Sau đó là hai trận bán kết cúp quốc gia vào tháng 4 với Al-Ittihad, và trận đấu tại AFC Champions League với Al-Ain (UAE). Al-Hilal được đánh giá cao để giành được cả hai và chức vô địch châu Á thứ năm sẽ giúp họ vượt qua hai câu lạc bộ thành công nhất tiếp theo: Pohang Steelers của Hàn Quốc và Urawa Reds của Nhật Bản.

Những điều này chắc chắn không thể xảy đến với Arkadag kể cả khi họ có sự hậu thuẫn lớn. Tuy nhiên, chẳng ai biết được điều gì sẽ xảy ra vì Arkadag có thể là dự án đặc biệt của bóng đá Turkmenistan nhằm có chổ đứng trên sân chơi quốc tế, điều mà đội tuyển của họ chưa thể có được.

LONG KHANG