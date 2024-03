Những con số đằng sau sự bùng nổ bàn thắng ở Premier League

Premier League tự hào là 'giải đấu thú vị nhất thế giới', điều này rõ ràng phụ thuộc khá nhiều vào tỷ lệ bàn thắng của giải đấu này. Lấy ví dụ như trận đấu gần đây giữa Bournemouth và Luton Town hồi đầu tháng khó có thể được xem như một vòng loại trực tiếp Champions League diễn ra trong cùng một đêm, nhưng nó gói gọn một cách hoàn hảo sự khó đoán của Premier League vào năm 2023 -24.

Đội bóng của Andoni Iraola (Bournemouth) trở thành đội thứ ba trong lịch sử giải đấu ghi được 3 bàn thắng trong hiệp một để giành chiến thắng trong trận đấu có 7 bàn thắng kịch tính, khiến những ai đã chọn xem những cuộc chạm trán rất thú vị giữa Atletico Madrid vs Inter và Borussia Dortmund vs PSV trong cùng thời điểm ít nhiều cảm thấy tiếc nuối.

Chiến dịch 2022-23 chứng kiến ​​​​2,85 bàn thắng ghi được mỗi trận, tăng so với 2,82 của mùa giải trước đó và đây đã là con số cao nhất kể từ mùa 1967-68 (3,03/trận). Nhưng với 283 trong số 380 trận đấu ở Premier League đã diễn ra ở mùa này, chúng ta hiện đang chứng kiến ​​con số đáng kinh ngạc là 3,24 bàn mỗi trận, tăng 0,39 so với kỷ lục của mùa giải trước. Đó là số bàn thắng mỗi trận nhiều nhất ở giải đấu hàng đầu nước Anh kể từ mùa giải 1964-65 (3,34). Nếu tỷ lệ này tiếp tục cho đến cuối mùa giải, sẽ có 1.231 bàn thắng được ghi ở Premier League, nhiều hơn gần 150 bàn so với mùa giải 2022-23 (1.084).

Mùa trước, 16,8% số trận đấu ở Premier League có từ 5 bàn thắng trở lên. Tỷ lệ này tăng trung bình so với 10 mùa giải trước là 14,2%. Nhưng mùa này, có tới 21,6% số trận đấu có từ 5 bàn thắng trở lên. Tức là cứ 5 trận thì có 1 trận nhiều hơn 5 bàn. Một yếu tố là các đội xếp cuối bảng thủng lưới nhiều hơn. Thời điểm này mùa trước, sáu đội cuối bảng ở Premier League đã để thủng lưới tổng cộng 282 bàn, trong khi mùa này các đội ở cùng vị trí đã để thủng lưới tổng cộng 350 bàn.

Sheffield United đương nhiên là để thủng lưới nhiều nhất trong một mùa giải Premier League kéo dài 38 trận, và thậm chí có thể là trong bất kỳ mùa giải nào (bao gồm cả mùa giải có 42 trận). 74 bàn thua của họ sau 28 trận chỉ kém 15 bàn so với kỷ lục 38 trận của Derby County tại Premier League. Nếu đoàn quân của Chris Wilder để thủng lưới 27 bàn trở lên trong 10 trận cuối cùng, họ sẽ phá kỷ lục chung của Swindon Town (100 bàn sau 42 trận). Tỷ lệ 2,64 bàn thua mỗi trận của Sheffied cho đến nay đã vượt xa cả Derby (2,34) và Swindon (2,31).

Một đội “góp công” lớn vào việc gia tăng số bàn thắng ở mùa giải này chính là Newcastle United. Đoàn quân của Eddie Howe đã có một chiến dịch đầy sóng gió, tuy nhiên, điều đó không hoàn toàn giải thích làm thế nào mà Chích chòe đi từ việc ghi 46 và thủng lưới 20 ở cùng giai đoạn này ở mùa giải trước, đến ghi 59 và thủng lưới 48 trong mùa giải này. Điều đó có nghĩa là các trận đấu của Newcastle đã chứng kiến ​​thêm 41 bàn thắng được ghi cho đến nay trong mùa giải 2023-24. Niềm vui cho người trung lập; gây căng thẳng cho người hâm mộ.

Liệu đây có phải là nét đặc biệt của Premier League hay không? Chúng ta cứ quan tâm thêm các con số khác của bóng đá châu Âu xem sao.

Giải đấu duy nhất trong số 5 giải đấu hàng đầu châu Âu có số bàn thắng mỗi trận gần bằng nhau trong giai đoạn 2023-24 là Bundesliga (3,21 bàn/trận). Nhưng giải đấu của Đức này lúc nào mà chả nhiều bàn thắng. 5 mùa giải trước đó Bundesliga đều có ​​trung bình hơn 3 bàn mỗi trận. Tuy nhiên, La Liga lại chứng kiến ​​con số khiêm tốn hơn là 2,64 bàn/trận, chỉ xếp trước Serie A (2,61) và Ligue 1 (2,58).

Có thể nào các giải đấu ở Anh và Đức có tính sáng tạo/hỗn loạn hơn hoặc ít mang tính phòng thủ hơn? Đành rằng số cú sút của Premier League có nhỉnh hơn nhưng không nhiều. Bundesliga đang có số cú sút trung bình nhiều nhất mỗi trận là 27,4, cao hơn một chút so với 27,2 của Premier League. Tuy nhiên, Serie A và Ligue 1 cũng không kém xa với tỷ lệ lần lượt là 25,4 và 25,3, trong khi La Liga đang chứng kiến ​​24,6 cú sút mỗi trận.

Trung bình 27,2 cú sút mỗi trận mùa 2023-24 là cao nhất mà Premier League từng chứng kiến ​​​​kể từ 2012-13 (27,8). Tuy nhiên, mùa giải 2021-22 chứng kiến ​​​​1.071 bàn thắng được ghi từ tổng số 9.747 cú sút (25,7 cú sút mỗi trận). Mùa trước, 1.084 bàn thắng được ghi từ 9.609 cú sút (25,3 cú sút mỗi trận). Điều này cho thấy tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng ở mùa này tốt hơn, với 11,9%, tăng 0,6% so với mức cao nhất tiếp theo được ghi nhận (11,3% của mùa giải trước).

Sự gia tăng chuyển đổi cơ hội là điều chúng ta đã thấy ở các kỳ World Cup. Cách nhau bốn năm, các giải đấu quốc tế tiêu biểu của FIFA thường là thước đo tốt cho xu hướng bóng đá và trong 10 kỳ World Cup gần nhất, mọi thứ đều tăng lên. Qatar 2022 chứng kiến ​​nhiều bàn thắng được ghi hơn bất kỳ giải đấu nào khác trong lịch sử (172), mặc dù số cú sút mỗi 90 phút đã giảm, cho thấy các đội đã chọn lọc và hiệu quả hơn trong việc sút bóng.

Theo đánh giá của Opta, thì các đội ở Premier League chơi bóng mạo hiểm hơn, với chiến thuật dâng khối đội hình lên cao. Ví dụ như Luton đã ghi được 42 bàn sau 29 trận, nghĩa là là họ sắp ghi được 55 bàn, nếu họ làm như vậy mà vẫn tụt hạng, có nghĩa là họ sẽ sánh ngang với Blackpool (2010-11) về số bàn thắng ghi được nhiều nhất trong một mùa giải bởi một đội Premier League đã xuống hạng.

Tuy nhiên, có một yếu tố sụt giảm, đó là các bàn thắng từ những quả đá phạt trực tiếp. Chỉ có 6 bàn được ghi ở mùa giải này, so với 39 bàn ở mùa giải cách đây 10 năm (2013-2014). Mùa trước, có 17 bàn từ đá phạt trực tiếp, đó đã là mức giảm kỷ lục và nó có thể bị phá vỡ ở mùa này. Thực tế thì tỷ lệ bàn thắng đến từ những quả đá phạt gián tiếp cũng giảm, với tỷ lệ thấp kỷ lục là 4,4% của mùa giải này, mặc dù tỷ lệ bàn thắng từ các quả phạt góc tăng lên 14,3%, tỷ lệ cao nhất trong lịch sử. Ngược lại, số bàn thắng phạt đền lại tăng với 78 bàn được ghi. Chỉ có 3 mùa giải Premier League có con số này cao hơn.

Cuối cùng, là yếu tố thời gian khi số phút chơi bóng tăng lên nên khả năng có thêm bàn thắng cũng sẽ tương ứng. Mùa giải này chứng kiến ​​độ dài trung bình của một trận đấu ở Premier League là 101 phút 42 giây, dài hơn 3 phút 15 giây so với mùa giải trước. Thời gian “bóng sống” còn tăng nhiều hơn, trung bình là 58 phút 25 giây, dài hơn 3 phút 33 giây so với mùa giải trước. Đó là mức tăng 3,3% về thời lượng trận đấu và 6,5% về thời gian bóng sống.

HỒ VIỆT