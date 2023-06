Nhiều kỳ vọng vào đoàn quân của HLV Troussier

Với 24 cầu thủ ở đội hình U23 thì ông Troussier không còn xa lạ gì khi thầy trò vừa tham dự SEA Games 32, còn với nhóm 34 cầu thủ ở đội tuyển Việt Nam thì đây mới thực sự là giai đoạn làm việc chung đầu tiên của đôi bên. Dấu ấn đầu tiên của ông Troussier là thông báo cơ chế mở ngay từ ngày đầu, là việc không có sự khác biệt trong tập luyện khi cả hai đội hình cùng tập chung. Đó chính là nét mới so với những HLV trước đây mỗi khi tập trung cùng lúc hai đội tuyển. Mục đích chính rõ ràng là ông muốn tạo sự cạnh tranh giữa các vị trí, nhất là khát vọng của các cầu thủ.

Tiếp đến là việc lựa chọn 2 đối thủ để thi đấu nhân dịp FIFA Days trong tháng 6 cũng khá hợp lý khi từ nhẹ đến nặng. Với Hồng Kông (TQ) thì đây là đối thủ dưới cơ của đội tuyển Việt Nam rồi, việc khởi động bằng cuộc so tài với “quân xanh” như vậy là phù hợp trước khi so tài với đội tuyển Syria mạnh hơn nhiều. Không chỉ có 1 trận kiểm tra qua cuộc so tài với Hồng Kông (TQ) mà các trận đấu với CAHN và Hải Phòng của đội hình thuộc nhóm 2 trong giai đoạn này cũng có ý đồ của HLV Troussier để lựa chọn đội hình mạnh nhất cho cuộc so tài với Syria.

Nhìn chung thì cả hai trận đấu đều đáng được chờ đợi, hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ thể hiện những mặt tích cực từ hai trận đấu này. Khoan vội trông chờ vào những dấu ấn về chiến thuật của ông Troussier, bởi dù sao thì thầy trò đội tuyển cũng chỉ mới làm quen với nhau trong khoàng 10 ngày. Riêng cá nhân tôi thì chờ đợi những thể hiện của các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài sẽ như thế nào. Bởi nói gì thì nói, lực lượng nòng cốt trước đây của đội tuyển Việt Nam, nếu giữ được sự khát khao, cống hiến thì vẫn là nền tảng tốt cho đội tuyển Việt Nam, tất cả đang chín mùi về chuyên môn lẫn kinh nghiệm trận mạc dày dạn. Cùng chờ xem họ có hòa nhập được không? Quan trọng hơn là có còn sự khát khao hay không, bởi khoảng thời gian cách đây 5 năm và hiện tại sẽ khác đi nhiều.

Bên cạnh đó, những nhân tố trẻ từ đội U23 được đôn lên luôn sẵn sàng để cạnh tranh vị trí với các đàn anh như Văn Tùng sẵn sàng thể hiện trong thời điểm Tiến Linh bị chấn thương. Ngay cả những cựu binh vốn chưa phát huy tốt trong giai đoạn do HLV Park Hang-seo dẫn dắt, đợt này tôi tin sẽ thể hiện được mình là Hải Huy, Lâm Ti Phông.