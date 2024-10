Nguyễn Thùy Linh dừng bước ở giải Đan Mạch mở rộng

Nguyễn Thùy Linh đã dừng bước ở vòng 2 đơn nữ tại Đan Mạch. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Thùy Linh đã gặp hạt giống số 7 người Thái Lan Supanida Katethong tại giải cầu lông Đan Mạch mở rộng 2024 tại vòng 2 nội dung đơn nữ. Thi đấu nỗ lực ngay từ đầu, tuy nhiên đối thủ vượt trội hơn Thùy Linh do vậy tay vợt của chúng ta không thể là người áp đảo.

Khép lại trận đấu sau hơn 40 phút tranh tài, Nguyễn Thùy Linh chấp nhận gác vợt 0-2 (14/21, 18/21) trước đối thủ và dừng bước ở Đan Mạch lần này. Giải cầu lông Đan Mạch mở rộng 2024 thuộc cấp độ BWF World Tour Super 750 và đây là giải quốc tế đầu tiên bên ngoài Việt Nam mà Nguyễn Thùy Linh tham dự từ sau Olympic Paris (Pháp) 2024.

Giải tại Đan Mạch sẽ khép lại ngày 20-10. Sau giải này, Thùy Linh đã được đăng ký để tham dự giải quốc tế tiếp theo ở Đức. Giải đấu bắt đầu vào ngày 29-10. Cầu lông Việt Nam có 2 tay vợt dự giải đấu này gồm Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát. Hiện tại, Nguyễn Thùy Linh đã tụt bậc trên bảng xếp hạng thế giới của BWF và xuống vị trí 32 đơn nữ trong khi Lê Đức Phát có hạng 61 đơn nam thế giới.

Tới đây, cầu lông Việt Nam sẽ có tay vợt Nguyễn Hải Đăng dự giải quốc tế tại New Zealand. Theo đăng ký, Nguyễn Hải Đăng được xếp hạt giống số 2 nội dung đơn nam ở giải. Giải tại New Zealand bắt đầu ngày 23-10 và ở cấp độ International Challenge. Ngoài Hải Đăng, các tay vợt nữ Lê Thị Vân, Vũ Thị Anh Thư cũng tới New Zeland thi đấu giải trên.

MINH CHIẾN