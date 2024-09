Nguyễn Thùy Linh đặt mục tiêu trở lại thứ hạng nhóm đầu thế giới

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh hướng đến mục tiêu có thứ hạng trong nhóm đầu của BWF. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tháng 9 bận rộn của Thùy Linh

Bộ môn cầu lông (Cục TDTT) đã cho biết, Nguyễn Thùy Linh được chuẩn bị để tham dự 3 giải quốc tế quan trọng trong tháng 9. Từ ngày 10-9 tới, tay vợt nữ số 1 của cầu lông Việt Nam tham dự Giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng 2024 (Vietnam Open 2024). Giải này thuộc cấp độ BWF World Tour Super 100 của cầu lông thế giới.

Ngay sau đó, Thùy Linh sẽ di chuyển tới thành phố Thường Châu (Trung Quốc) dự giải cầu lông Trung Quốc mở rộng 2024. Giải này bắt đầu từ ngày 17-9. Đáng chú ý, đó là giải quốc tế uy tín được đánh giá ở cấp độ BWF World Tour Super 1.000. Tiếp sau đó, Thùy Linh sẽ đi Macau (Trung Quốc) dự giải quốc tế tại đây vào ngày 24-9 và đây là giải của cấp độ BWF World Tour Super 300.

Sau Olympic Paris (Pháp) 2024, Thùy Linh chưa thi đấu giải quốc tế nào. Lần gần nhất tay vợt này thi đấu là giải cầu lông vô địch quốc gia 2024 tại Quảng Trị và cô đạt HCV đơn nữ. “Thùy Linh trở lại thi đấu nhiều giải quốc tế để tích lũy thêm chuyên môn nhưng quan trọng, tay vợt giữ nhịp thi đấu ổn định như trước để gia tăng thêm thành tích. Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam cùng Cục TDTT và Liên đoàn cầu lông Việt Nam với đơn vị chủ quản của tay vợt đã làm việc kỹ về kế hoạch thi đấu giải cho Thùy Linh”, phụ trách bộ môn cầu lông (Cục TDTT) – ông Khoa Trung Kiên trao đổi. Như vậy, ít nhất trong tháng 9 này, Thùy Linh dự 3 giải quốc tế với các cấp độ khác nhau để tay vợt có sự thể hiện chuyên môn của mình.

Thùy Linh đủ cơ hội cải thiện thứ hạng

Trước khi tới TPHCM dự Giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng 2024, Thùy Linh tập luyện tại điểm tập ở Đại học TDTT Bắc Ninh. Chuyên gia Indonesia Hariawan cùng ban huấn luyện tham gia huấn luyện chuyên môn cho tay vợt này cùng các tuyển thủ. Mục tiêu của Thùy Linh là nỗ lực để bảo vệ ngôi vô địch đơn nữ tại giải, nơi cô đã liên tiếp có trong các năm 2022 và 2023. Tuy nhiên xa hơn, Thùy Linh rất kỳ vọng thứ hạng của mình được cải thiện ở cầu lông quốc tế BWF để trở lại tốp 20 và có thể cao hơn.

Hiện tại, Thùy Linh đang ở vị trí 22 thế giới. Thứ hạng cao nhất mà tuyển thủ quốc gia này từng có là vị trí 20 trên bảng xếp hạng của BWF. Nếu thành công tại Giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng 2024, Thùy Linh sẽ tích lũy đủ điểm để tăng bậc trở lại tốp đầu. Dẫu thế, giải quốc tế Trung Quốc mở rộng 2024 có ý nghĩa then chốt cho Thùy Linh do đó là cấp độ BWF World Tour Super 1.000 và quy tụ tất cả tay vợt hàng đầu thế giới (có đương kim vô địch Olympic Paris (Pháp) 2024 An Se Young, đồng thời là số 1 thế giới dự tranh). Thùy Linh chưa một lần tiến sâu vào các vòng chính đơn nữ tại giải cấp độ BWF World Tour Super 1.000 nên thi đấu tại Trung Quốc là dịp cho cô tiếp tục khẳng định khả năng của mình.

“Ngay trước mắt, Thùy Linh được tập trung tốt nhất cho Giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng 2024 bởi trước khán giả nhà thì bất kể tay vợt nào cũng muốn mình đạt được kết quả thành công”, đại diện ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam chia sẻ.

