Nguyễn Thị Vạn lập cú đúp trong trận thắng 3-0 của đội tuyển nữ Việt Nam trước FC Viktoria Plzen

Tối ngày 11-9, đội tuyển nữ Việt Nam khép lại 3 trận giao hữu nhân chuyến tập huấn tại CH Czech bằng cuộc so tài với FC Viktoria Plzen. Kết quả, các cô gái Việt Nam giành chiến thắng 3-0.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã hoàn tất 3 trận giao hữu tại CH Czech và Đức

So với hai trận đấu giao hữu trước đó, HLV Mai Đức Chung đã tung ra sân đội hình chính với những cái tên dày dạn kinh nghiệm, gồm: thủ môn Trần Thị Kim Thanh; hậu vệ Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Lê Thị Diễm My, Dương Thị Vân; tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Bích Thùy, Nguyễn Thị Vạn; tiền đạo Huỳnh Như và Hải Yến. Cầu thủ trẻ nhất trong đội hình ra sân ở hiệp đấu đầu tiên là tiền vệ Nguyễn Thị Trúc Hương (CLB Than KSVN).

Với đội hình được xem là mạnh nhất này, các cô gái Việt Nam đã sớm giành quyền kiểm soát thế trận nhà nhanh chóng có được bàn thắng mở tỷ số từ cú đánh đầu đẹp mắt của Hải Yến. Tiếp tục thi đấu tự tin và kiểm soát trận đấu, chỉ hơn 10 phút sau, Nguyễn Thị Vạn đã nhân đôi cách biệt cho tuyển nữ Việt Nam. Cũng chính cầu thủ này là người ấn định chiến thắng 3-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam với cú sút xa ở phút thứ 35.

Đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Việt Nam, đây được xem là bộ khung mạnh nhất hiện nay trên sa bàn của HLV Mai Đức Chung

Đây cũng là trận đấu cuối cùng trong chuyến tập huấn tại châu Âu của đội tuyển nữ Việt Nam năm nay. Trong 2 tuần tại đây, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã có 3 trận đấu giao hữu vào gặp CLB RB Leipzig (Đức), FK Pardubice (Cộng hòa Czech) và FC Viktoria Plzen (Cộng hòa Séc) với 1 trận thua và 2 trận thắng.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ còn 3 ngày tập luyện tại Cộng hòa Czech trước khi lên đường trở về Việt Nam vào ngày 15-9. Sau chuyến tập huấn này, các thành viên của đội nữ TPHCM tiếp tục tập luyện để chuẩn bị tham dự giải châu Á.

CAO TƯỜNG