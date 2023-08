Nguyễn Nhất Long và Lê Chúc An có ngôi vô địch golf quốc gia 2023

Hai golf thủ Nguyễn Nhất Long và Lê Chúc An đã là những người lên ngôi vô địch nội dung nam và nội dung nữ của giải golf vô địch quốc gia 2023.

Ngày tranh tài 11-8 là ngày cuối của giải golf vô địch quốc gia báo Tiền Phong 2023 và cuộc cạnh tranh ngôi vô địch giữa các golf thủ diễn ra quyết liệt. Có thể thấy thời tiết mưa ở ngày cuối phần nào ảnh hưởng tới giải nhưng trên sân, các golf thủ có mặt ở vòng chung kết đều quyết tâm cao nhất nhằm tìm cơ hội lên ngôi vô địch.

Ở bảng nữ, Lê Chúc An đã xuất phát từ hố số 10, hơn nửa chặng đầu tay golf trẻ sinh năm 2008 này không có được birdie nào, nhưng lại có tới 4 bogey. Tuy nhiên ở nửa sau của ngày thi đấu, khi cơn mưa đã ngớt, Chúc An có sự hiệu quả hơn trong các lượt đánh của mình qua đó đạt +3 điểm sau 75 gậy. Chung cuộc, Lê Chúc An có điểm +5 sau 4 ngày thi đấu và xếp nhất chung cuộc để giành ngôi vô địch giải golf vô địch quốc gia báo Tiền Phong 2023.

Trong thế bám đuổi, golf thủ Đoàn Xuân Khuê Minh đã nỗ lực rút ngắn điểm nhưng không thành công. Khuê Minh là nhà vô địch của mùa giải 2022 và năm nay, cô xếp hạng nhì chung cuộc với điểm +13 sau 4 ngày thi đấu. Golf thủ Ngô Bảo Nghi là người xếp thứ ba với điểm +19. Trong khi đó, Nguyễn Thảo My rất được kì vọng nhưng nhà cựu vô địch quốc gia này chỉ có vị trí thứ 5 chung cuộc khi có điểm +20.

Về bảng nam, cuộc đua tranh vô địch gần như chỉ là giữa hai golf thủ Nguyễn Nhất Long và Nguyễn Anh Minh. Trong những hố cuối, Anh Minh đã không có được điểm birdie nhằm tạo thế san bằng trước đối thủ thì Nhất Long đã chơi bình tĩnh qua đó có 2 putt trên green để có điểm par của hố đấu, qua đó có ngôi vô địch. Chung cuộc, Nguyễn Nhất Long có điểm -4 sau 4 ngày thi đấu và xếp nhất, giành ngôi vô địch. Nguyễn Anh Minh có tổng điểm -3 và xếp hạng nhì.

Với Nguyễn Nhất Long, đây là thời điểm đạt phong độ tốt nhất của golf thủ này. Sau khi có ngôi vô địch nam ở giải golf vô địch nghiệp dư Việt Nam 2023, xếp nhất vòng loại thi đấu tranh suất dự ASIAD 19-2022, bây giờ Nhất Long tiếp tục giành cúp vô địch giải golf vô địch quốc gia báo Tiền Phong 2023.

Ngày 11-8, giải đấu đã khép lại sau những ngày tranh tài ở Hải Phòng và ban tổ chức đã trao thưởng cho các nội dung với tổng thưởng lên tới 1,2 tỉ đồng. Tại giải lần này, ngoại trừ nhà vô địch SEA Games 32 Lê Khánh Hưng không tham gia do có chương trình tại Mỹ, các golf thủ tốt nhất của làng golf Việt Nam đều thi đấu giải. Nhà báo Lê Xuân Sơn - TBT báo Tiền Phong, đồng Trưởng ban tổ chức giải cho biết giải đã ghi nhận các cuộc tranh tài hấp dẫn trong nội dung nam và nữ. Bên cạnh các sự kiện thể thao, các hoạt động đồng hành, giải đấu là dịp để đội tuyển golf Việt Nam chuẩn bị tốt nhất chuyên môn, hướng tới thi đấu ASIAD 19-2022.

Hai golf thủ vô địch quốc gia năm nay là Nguyễn Nhất Long và Lê Chúc An đều là thành viên đội tuyển golf Việt Nam dự ASIAD 19-2022.