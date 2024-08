Nguyễn Đức Sơn, Lê Chúc An lên ngôi ngôi vô địch giải golf quốc gia 2024

2 golf thủ Nguyễn Đức Sơn, Lê Chúc An đã chiến thắng thuyết phục để xếp số 1 chung cuộc ở giải golf vô địch quốc gia 2024.

Hai golf thủ có ngôi vô địch quốc gia 2024. Ảnh: NHƯ Ý

> 150 golfer tới Hải Phòng thi đấu giải vô địch quốc gia 2024

Chiều tranh tài 17-8 là buổi thi đấu cuối cùng của giải golf vô địch quốc gia 2024 – báo Tiền Phong diễn ra trên sân đấu Vinpearl golf Hải Phòng.

Sau 2 ngày đầu tranh tài đầu tiên, giải ghi nhận chỉ còn 62 golfer vượt qua cắt loại (50 nam, 12 nữ) để tiếp tục vào thi đấu các vòng 3 và vòng 4 tranh ngôi vô địch.

Tại bảng nữ, cuộc tranh tài là khá quyết liệt giữa những cái tên khi đã vượt qua cắt loại như Lê Chúc An, Nguyễn Viết Gia Hân hay Ngô Vĩnh Hòa. Nhóm phía sau họ có Nguyễn Thảo My, Đoàn Xuân Khuê Minh, Lê Thị Thanh Thúy, Ngô Bảo Nghi, Nguyễn Phương Quỳnh. Tại vòng cuối, vòng 4, Lê Chúc An là người có kết quả tốt nhất để kết thúc với 74 gậy và đạt điểm +2.

Chúc An được chúc mừng khi đoạt ngôi vô địch. Ảnh: HỒNG VĨNH

Chung cuộc, sau 4 vòng đấu, Lê Chúc An có điểm +1 để xếp đầu, đoạt ngôi vô địch. Năm ngoái, Chúc An là golf thủ đã có vị trí số 1 giải đấu và năm nay cô bảo vệ thành công ngôi vô địch. Bám đuổi Chúc An ngay phía sau là Nguyễn Viết Gia Hân khi đạt điểm +4 tại vòng cuối để có tổng điểm +3 chung cuộc nên xếp thứ nhì. Golfer Ngô Vĩnh Hòa khi có điểm +3 trong vòng 4 và đạt tổng điểm +4 chung cuộc. Với số điểm trên, cô đạt hạng 3.

Trong bảng nam, cuộc cạnh tranh tương đối hấp dẫn khi 2 golf thủ đứng đầu là Nguyễn Đức Sơn và Nguyễn Tuấn Anh giành điểm rất sát nhau. Đức Sơn đã chơi bình tĩnh và tại hố 16, golf thủ này thực hiện cú đánh chip khá kỹ thuật đưa bóng lên green vào gần miệng hố sau khi bóng trượt xuống dốc thoải fairway. Với sự bình tĩnh, Đức Sơn ghi birdie ở hố này. Trong hố 18, Đức Sơn hoàn thành với bogey nhưng vẫn kịp đạt tổng điểm -6 để giành ngôi vô địch.

Đức Sơn đã thi đấu tốt ở vòng cuối của giải để vô địch quốc gia tại bảng nam. Ảnh: NHƯ Ý

Đây là lần đầu tiên, Đức Sơn có ngôi vô địch quốc gia trong sự nghiệp thi đấu của mình. Nguyễn Tuấn Anh đạt tổng điểm -3 nên giành vị trí á quân.

Tại sân đấu sau vòng chung kết, nhà vô địch Lê Chúc An bày tỏ: “giải đấu lần này tôi đã đặt mục tiêu trước khi tham dự là đạt tổng kết quả phải tốt hơn thành tích của mình năm ngoái. Thật sự, tôi không quá đặt nặng việc sẽ bảo vệ chức vô địch quốc gia có ở năm ngoái. Bước vào ngày cuối, tôi đã chuẩn bị cho mình tâm lý thoải mái nhất, không bị áp lực và tập trung vào việc thi đấu, đạt kết quả tốt nhất. Ngôi vô địch cho tôi động lực để bản thân sẽ nỗ lực thêm, tập luyện và thi đấu tốt hơn”.

Hai golf thủ đạt thành tích tốt nhất ở giải năm nay. Ảnh: HỒNG VĨNH

“Hôm nay tôi khá căng thẳng khi bước vào thi đấu. Tôi nghĩ là vòng cuối, mình đánh quá tốt so với khả năng của bản thân. Tôi rất vui. Tôi thấy rằng ngày hôm nay hoàn hảo với tôi, không có gì nuối tiếc. Tôi đã vào giải với tâm lý học hỏi, tích lũy thêm và ngôi vô địch tới với tôi thật sự bất ngờ”, Nguyễn Đức Sơn cho biết.

Năm nay giải ghi nhận 150 golf thủ tham dự (120 nam, 30 nữ) thi đấu. Trong đó, số golfer chuyên nghiệp là 90 người (81 nam, 9 nữ) còn golf thủ nghiệp dư là 60 (39 nam, 21 nữ). Năm nay, giải ghi nhận về độ tuổi thì ở nhóm U15 có 21 golfer; từ 16-20 tuổi có 18 golfer; từ 21-30 tuổi có 34 golfer; từ 31-40 tuổi có 51 golfer; từ 41-50 tuổi có 20 golfer và từ 51 trở lên có 6 golfer. Người trẻ nhất là Nguyễn Khánh Linh (11 tuổi) và cao niên nhất là Trần Lưu Sơn (55 tuổi).

