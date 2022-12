NBA: Luka Doncic và màn trình diễn đi vào lịch sử - 60 điểm, 21 pha tranh bóng bật bảng và 10 đường kiến tạo

Rafael Nadal vừa có lần thứ 6 giành được giải “Nhân vật thể thao của năm”, thuộc hệ thống của AS Sports Award (Giải thưởng AS Sports dành cho những VĐV - HLV - đội bóng, có đóng góp lớn lao cho thể thao Tây Ban Nha nói chung hàng năm). Đây chính là một kỷ lục lịch sử của hệ thống AS Sports Award. “Chiến thần” Nadal, người thắng đến 2 danh hiệu Grand Slam trong năm 2022 đáng nhớ, đã có những chia sẻ hướng đến mùa giải năm mới 2023…