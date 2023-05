Mở cửa miễn phí xem 2 trận giao hữu của đội tuyển futsal Việt Nam

Thông báo được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phát đi vào chiều 24-5. Để kiểm soát số lượng khán giả tương ứng với sức chứa 500 người của Nhà thi đấu Thái Sơn Nam - Quận 8, Ban tổ chức đã mở đường link https://bom.so/vefutsal2505 để tiếp nhận đăng ký từ người hâm mộ vào xem trận đấu và ủng hộ tinh thần cho Hồ Văn Ý cùng đồng đội. Link “đặt chỗ” này sẽ được đóng lại sau khi nhận đủ số lượng khán giả đăng ký. Theo Ban tổ chức, các cổ động viên mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu đã đăng ký theo đường link để đối soát khi vào theo dõi trận đấu.

Theo đại diện Ban quản lý Nhà thi đấu Thái Sơn Nam - quận 8, đơn vị đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng (công an, bệnh viện...) để đảm bảo an ninh, an toàn cho 2 trận giao hữu quốc tế của đội tuyển futsal Việt Nam với đội tuyển futsal Quần đảo Solomon.

Hai trận giao hữu với đội tuyển futsal Quần đảo Solomon nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại Giải futsal châu Á 2024 của đội tuyển futsal Việt Nam. Sau 2 trận đấu này, thầy trò HLV Giustozzi Diego Raul sẽ di chuyển sang Nam Mỹ tập huấn, có 3 trận đấu với đội tuyển futsal Paraguay và 3 trận đấu với đội tuyển futsal Argentina.

Trong khi đội tuyển futsal Quần đảo Solomon nhận được sự hỗ trợ về mặt chuyên môn từ phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và CLB futsal Thái Sơn Nam trong 1 tuần tập huấn ở TPHCM. Ban đầu, đội tuyển Quần đảo futsal Solomon đã lên kế hoạch giao hữu với một số CLB chuyên nghiệp ở TPHCM, tuy nhiên vì một số lý do khách quan nên không thể tổ chức.

Đội tuyển futsal Quần đảo Solomon đứng thứ 58 trên bảng xếp hạng FIFA (kém Việt Nam 15 bậc), từng 4 lần liên tiếp tham dự Futsal World Cup. Đội tuyển futsal Việt Nam từng đánh bại đối thủ tỉ số 2-1 ở Đại hội Thể thao châu Á trong nhà 2017. Tương tự Việt Nam, tấm vé tham dự Futsal World Cup 2024 cũng là mục tiêu của đại diện đến từ châu Đại Dương.