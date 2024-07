Mẹ của Mbappe đá xéo PSG khi ‘cảm nhận được sự khác biệt’ ở Madrid

Kylian Mbappe và người đại diện Fayza Lamari

Mbappe có thể gia nhập Real Madrid vào năm 2022 và 2021, như chính anh đã thừa nhận trong buổi họp báo đầu tiên với tư cách là cầu thủ Real Madrid. Nấn ná mãi, cuối cùng cầu thủ người Pháp đã quyết định rời Paris Saint-Germain, CLB mà anh đã có bước nhảy vọt trong sự nghiệp nhưng cũng đã trải qua nhiều thăng trầm gần đây.

Một ngày sau khoảnh khắc tuyệt vời đầu tiên với tư cách là một cầu thủ Madrid, mẹ và người đại diện của anh, Fayza Lamari, đã nói chuyện với Le Parisien để ôn lại cách cầu thủ này sống trong những giờ phút đặc biệt đầu tiên đó, đồng thời cũng bình luận về cách sống của gia đình sau khi đột ngột rời Parc des Princes.

Kylian Mbappe cười rất tươi khi khoác áo Real Madrid

Sự ra đi đầy căng thẳng của anh từ Paris đã để lại hình ảnh một Kylian kém vui hơn so với vài mùa giải trước: “Đó là vì chúng tôi có trí nhớ ngắn ngủi và chỉ còn lại những ấn tượng cuối cùng ở Monaco, hay khi Kylian đá chính ở PSG, Bạn có thể thấy những cảm xúc đó. Đúng là những lần gần đây Kylian không cười nhiều. Ở đây nó vui vẻ, hào hứng, giống như được quay trở lại thời tuổi thơ. Nhưng chúng ta cũng đã thấy điều đó trước đây ở PSG, Monaco hay đội tuyển quốc gia Pháp".

"Những gì đã xảy ra ở Paris có thể được so sánh với một cuộc chia ly. Khi nó xảy ra, bạn chỉ nghĩ về những điều tiêu cực. Chúng ta phải cho Kylian thời gian để nó sớm chỉ nhớ những điều tích cực từ năm ngoái ở Paris. Và đã có Bây giờ, nó đang ở Madrid và chúng tôi có thể cảm ơn Monaco cũng như PSG. Họ đã tin tưởng nó khi mới 18 tuổi và đầu tư rất nhiều tiền vào nó, tôi nghĩ Kylian đã trả được nhiều hơn thế”.

Áp lực thành công của Madrid không ngăn cản Kylian, bà Fayza Lamari nói: "Real Madrid cũng sẽ giành chiến thắng khi có Kylian, đó là lý do tại sao họ là CLB lớn nhất thế giới. Bằng chứng là hôm thứ Ba, tôi cảm thấy sự khác biệt so với PSG. Parc des Princes thật phi thường, bạn phải trải nghiệm và hiểu nó. Khi làm điều đó, bạn sẽ thấy người hâm mộ hát từ phút đầu đến phút cuối cùng, thật đáng kinh ngạc. Nhưng khi bạn đến đây, đến Real Madrid, bạn sẽ cảm nhận được sức nặng của thể chế này. Đó là CLB giành được nhiều chiến thắng nhất với lịch sử lâu đời. Khi tôi nói Kylian sắp bước ra khỏi vùng an toàn của mình, ý tôi là nó sẽ không thể vượt qua hồi năm ngoái, khi Madrid thắng mọi thứ. Nhưng chúng tôi sẽ yêu cầu Kylian làm điều mà cháu biết làm: Chơi bóng đá”.

HOÀNG HÀ