Man.United - Everton: Quyền lực Old Trafford

Hôm giữa tuần này, HLV Erik ten Hag nhận được phản ứng đúng đắn từ các học trò, nỗi thất vọng từ trận thua bạc nhược 0-2 tại Newcastle vào cuối tuần được thay thế bằng màn trình diễn sống động, đánh bại đối thủ khó nhằn Brentford 1-0 trên sân Old Trafford.

Cú vô-lê của Marcus Rashford là đủ để “Quỷ đỏ” chặn đứng chuỗi 3 trận không ghi bàn, trong khi sự chặt chẽ và lối chơi quyết tâm đã hạn chế gần như hoàn toàn nỗ lực gây sốc của đối phương.

Với chiến thắng kịp lúc đó, Man.United phần nào khôi phục niềm tin và củng cố hơn mục tiêu giành suất dự Champions League. Đoàn quân của HLV Ten Hag đã vượt lên trên Tottenham để xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng, thậm chí bỏ xa đối thủ 3 điểm kèm 1 trận chưa đá.

Có thể nói, số phận của suất dự Champions League đang nằm trong tay Man.United, và với sự tự tin lên cao, Quỷ đỏ chắc chắn không bỏ qua cơ hội giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại Premier League kể từ giữa tháng 2. Tiếp tục được chơi tại Old Trafford vào thứ bảy là một lợi thế lớn khác. Man.United đã không thua trong 23 trận liên tiếp trên sân nhà ở mọi đấu trường kể từ trận thua 0-1 trước Real Sociedad hồi tháng 9, trong đó có 13 trận ở mặt trận Premier League.

Đối thủ của thầy trò HLV Ten Hag là Everton, đội mà họ đều thắng trong 2 lần đối đầu ở mùa giải này (2-1 ở lượt đi Premier League tại Goodison Park và 3-1 ở vòng 3 FA Cup tại Old Trafford). Everton mùa này sa sút mạnh khi hiện chỉ hơn khu vực rớt hạng về hiệu số (27 điểm sau 29 trận), dù họ giành 1 trận thắng và 3 trận hòa từ các cuộc đối đầu gần nhất với Nottingham Forest, Brentford, Chelsea và Tottenham.

Đó chắc chắn là thành tích đáng ghi nhận đối với tân HLV Sean Dyche, người thay thế Frank Lampard trong tháng giêng. Tuy nhiên, Everton vẫn chưa có sự thay đổi đáng kể nào về năng lực sân khách, khi họ đã trải qua 10 trận không thắng, và đều để thủng lưới ít nhất 2 bàn/trận, trong 5 chuyến xa nhà gần nhất.

Khó khăn của Everton khi đến Old Trafford hôm nay còn ở vấn đề nhân sự. Tiền vệ trung tâm tốt nhất của họ Abdoulaye Doucoure vừa chịu án treo giò 3 trận vì nhận thẻ đỏ ở trận hòa Tottenham. Cầu thủ tấn công Andros Townsend, người ghi bàn trong trận hòa 1-1 tại Old Trafford mùa trước, tiếp tục vắng mặt do vấn đề về đầu gối; tương tự là tiền đạo Dominic Calvert-Lewin với chấn thương đùi.

Trong khi đó, Man.United ghi nhận 2 thiếu vắng quan trọng là tiền vệ chủ lực Casemiro, bị treo giò trận cuối cùng trong án cấm 4 trận, và Luke Shaw, vừa chấn thương. Tuy nhiên, với Tyrell Malacia thay thế ở hành lang trái hàng hậu vệ và tiền vệ Fred đang sung sức, chủ nhà cơ bản vẫn duy trì tốt sức mạnh của mình.

K+SPORT1 trực tiếp lúc 18 giờ 30 ngày 8-4