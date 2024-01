Lịch thi đấu vòng 21 Ngoại hạng Anh: Newcastle phục kích Man Cịty, Quỷ đỏ không thể thua Tottenham

Vòng 21 Ngoại hạng Anh mang đến nhiều trận cầu nóng bỏng khi Newcastle phục kích nhà vô địch Man City trên sân nhà, trong lúc Tottenham tham vọng chen chân vào tốp 4 nếu thắng trên sân Old Tradfford.

Vòng 21 Ngoại hạng Anh mang đến nhiều trận cầu nóng bỏng khi Newcastle phục kích nhà vô địch Man City trên sân nhà, trong lúc Tottenham tham vọng chen chân vào tốp 4 nếu thắng trên sân Old Trafford.

Tottenham hiện đứng thứ 5 với 39 điểm, kém 1 diểm so với Arsenal và Man City. Vì thế, chỉ cần thắng trên sân Man United, Gà trống có thể chen chân vào top 4 nếu bộ đôi trên không thắng lượt trận này. Tottenham mùa này chơi rất ổn định nhưng Man United không dễ bị khuất phục ở sân Old Trafford. Hòa là kết quả dễ xảy ra khi Quỷ đỏ không được phép thua thêm nữa ở Old Trafford.

Man City kéo quân đến sân Saint James Park với hy vọng phục hồi được nhịp điệu chiến thắng để tấn công giành lại ngôi đầu bảng. Nhưng thắng trên sân Newcastle mùa này không dễ chút nào và giới chuyên môn tin rằng đấy sẽ là trận thắng hết sức mong manh cho nhà vô địch,

HOÀNG HÀ