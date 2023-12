Leonardo Bonucci trở lại Serie A vì… nhớ nhà

Trung vệ kỳ cựu Leonardo Bonucci có thể sẽ chơi cho AS Roma

Leonardo Bonucci từng có hai quãng thời gian thi đấu rất dài cho Juventus. Lần đầu từ năm 2010 tới năm 2017 với 290 trận đấu chính thức. Lần thứ hai từ năm 2018 tới năm 2023 với 169 trận. Ở mùa giải cuối cùng 2022-2023, Bonucci liên tục chấn thương nên chỉ có 9 lần đá chính trên tổng số 16 trận được HLV Max Allegri tung ra sân. Theo đúng kế hoạch, Bonucci sẽ hết hạn hợp đồng với Juventus vào tháng 6-2024 nhưng tân Giám đốc thể thao Cristiano Giuntoli hồi tháng 7 vừa qua quyết định chấm dứt hợp đồng của trung vệ 36 tuổi sớm 1 năm. Bonucci từng có ý định khởi kiện Juventus về chuyện này vì cho rằng như vậy là làm nhục anh.

Bất đắc dĩ rời sân Allianz mùa hè 2023, Bonucci được Union Berlin đón về Bundesliga với bản hợp đồng một năm kèm điều khoản được gia hạn thêm một năm nữa. Cựu tuyển thủ Italia chơi không thành công ở CLB mới. Dưới thời cựu HLV Urs Fisher, Bonucci chỉ đá chính được 6 trận và bị thay ra ở phút 24 trận thua Bayer Leverkusen 0-4. Dưới thời tân HLV Nenad Bjelica, Bonucci không được tung ra sân phút nào ở 2 trận đầu tiên và chỉ ra sân 22 phút cuối của trận cuối cùng năm 2023 thắng Cologne 2-0.

Bundesliga vừa bắt đầu kỳ nghỉ đông cũng là lúc Bonucci đang tìm cách rời đội. Trung vệ kỳ cựu này cho biết muốn rời nước Đức vì…nhớ nhà. Thực ra, như nói ở trên Bonucci không thành công ở Union Berlin nên muốn ra đi càng sớm càng tốt. Phía Union Berlin vẫn chưa lên tiếng về phát biểu của Bonucci nhưng tình hình của đội bóng cho thấy khả năng trung vệ Italia được chấm dứt sớm hợp đồng là rất cao.

Đội bóng thủ đô nước Đức đăng ký tới 28 cầu thủ hồi đầu mùa và chuẩn bị mua thêm 3 cầu thủ nữa cho mục tiêu trụ hạng của HLV Bjelica nên dự định sẽ thải loại những cầu thủ không hoặc ít được thi đấu từ đầu mùa giải tới nay; Bonucci nằm trong số này. Trong khi đó, HLV Jose Mourinho lại muốn tăng cường hàng thủ cho AS Roma do Gianluca Mancini chấn thương và Evan N’Dicka vắng mặt do CAN 2024. HLV người Bồ Đào Nha nhắm Bonucci là sự bổ sung thích hợp trong quãng thời gian ngắn vì thiếu hụt lực lượng như hiện tại.

HOÀNG HƯNG