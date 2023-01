Lê Hải Đăng giúp đội đua trong nước có chiến thắng đầu tiên

Mang sang Việt Nam thành phần gồm nhiều tuyển thủ quốc gia, các tay đua xứ sở Kim Chi phô diễn sức mạnh khi Jang Kyunggu về nhất cả 2 chặng để mặc chiếc Áo vàng lẫn Áo xanh. Khoảng cách của Jang Kyunggu trong bảng tổng sắp so với người thứ hai Bondoc (Philippines) khá an toàn do con số đã lên tới 7 phút. Chính vì thế trong chặng 3 từ Buôn Ma Thuột đi Tuy Hoà có lộ trình dài nhất giải 198 km và thi đấu dưới trời mưa, các tay đua Hàn Quốc đã có thay đổi chiến thuật trong cách chơi của mình.

Không còn bung sức tấn công như 2 chặng trước, các tay đua Hàn Quốc chủ động chơi chậm lại, nhường sự tấn công lại cho các đội đua trong nước. Đây là một nước tính cao cờ nhằm đảm bảo an toàn. Đầu tiên là trời mưa đường trơn trượt, nếu chạy máu lửa thì rất nguy hiểm. Thứ hai, đây là chặng đua khá dài, họ không dại gì bung sức nên “nằm dưỡng” là hợp lý để sức lực dồn cho mấy chặng đèo tiếp theo mang tính chất quyết định.

Chính vì thế, họ chấp nhận thả cho 3, 4 tay đua đối thủ đôi lần thoát đi ở phía trên, rồi kiểm soát tốc độ duy trì khoảng cách giữa hai tốp chừng 1 đến 2 phút. Cứ thế, tốp đầu kéo với tốc độ bao nhiêu thì các tay đua Hàn Quốc ở tốp sau canh tầm kéo lại bấy nhiêu.

Tranh thủ lối chơi phòng thủ của Hàn Quốc, một số tay đua trẻ đã tận dụng tấn công để tìm kiếm giải thưởng Sprint dọc đường. Trong đó, Nguyễn Văn Hiếu (Trẻ Quốc Gia), Trần Tuấn Kiệt (Thanh Hoá), Võ Thanh An (Châu Thới Vĩnh Long) mỗi người về nhất 1 sprint của chặng. Bên cạnh đó, các đội Philipines, Dược Domesco Đồng Tháp, Tập đoàn Lộc Trời, Đồng Nai tranh thủ tấn công để tìm lợi thế ở giải đồng đội, nhưng vẫn bất thành. Bởi các tay đua xứ sở Kim Chi quá mạnh để khoá giải. Thậm chí, có lúc Áo vàng Jang Kyunggu bị sự cố về xe, khoảng cách thời gian hai tốp bị giãn ra xa hơn nhưng họ vẫn đủ sức lực để kéo vào.

Khi gần về đến đích, các tay đua Hàn Quốc tăng tốc bắt lại tốp đầu tạo thành một chùm đông tranh nhau tại đích đến. Tay đua Lê Hải Đăng (Domesco Đồng Tháp) rút thắng Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời) và Nguyễn Phạm Quốc Khang (Đồng Nai) về nhất chặng.

Với việc về một tốp đông, cục diện bảng xếp hạng không có gì thay đổi. Jang Kyunggu vẫn giữ chiếc Áo vàng lẫn Áo xanh sau 3 chặng. Đội Philippines tiếp tục nhất đồng đội xếp trên Domesco Đồng Tháp và Đồng Nai. Chiếc áo trắng đang thuộc về Bondoc (Philippines).

Sáng mai, đoàn đua sẽ chạy chặng 4 từ Tuy Hoà về Nha Trang. Đây là chặng đua hứa hẹn nhiều hấp dẫn khi các tay đua chinh phục đèo Cả tính điểm Áo đỏ Vua leo núi.