Lê Chúc An đấu giải golf Châu Á-Thái Bình Dương WAAP 2024

Chúc An đang thi đấu tại giải. Ảnh: R&A

Lê Chúc An chính thức bước vào tranh tài tại giải golf WAAP 2024 ở Thái Lan và đây xem như một trong những giải quốc tế đầu tiên của cô ở năm nay. Giải đấu quy tụ 90 golf thủ tham gia tranh tài từ ngày 1 tới hết ngày 4-2. Women’s Amateur Asia-Pacific là sự kiện golf nghiệp dư nữ do Liên đoàn golf châu Á - Thái Bình Dương (APGC) và The R&A tổ chức thường niên (bắt đầu từ năm 2018). Theo quy định, golf thủ vô địch sẽ được trao suất dự 3 giải Major gồm The Chevron Championship, AIG Women’s Open và Amundi Evian Championship.

Tại ngày đầu của giải, Lê Chúc An đã có kết quả điểm +3 (75 gậy). Trong đó, cô ghi được 15 điểm par và có 3 điểm bogey qua đó tạm có đồng hạng 66. Hiện tại, Trúc An có cách biệt 8 gậy với nhóm dẫn đầu.

Năm 2023, Lê Chúc An là thành viên đội tuyển golf Việt Nam đã dự các đấu trường quan trọng là SEA Games 32 và ASIAD 19.

Vừa qua, Hiệp hội golf Việt Nam đã trao các giải thưởng quan trọng trong năm 2023 và trong đó Lê Chúc An được nhận cú đúp danh hiệu gồm VĐV nữ xuất sắc nhất và VĐV nữ trẻ xuất sắc nhất. Hiện tại, Lê Chúc An mới 16 tuổi.

MINH CHIẾN