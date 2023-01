Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thăm, chúc Tết ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh

Báo cáo với lãnh đạo tỉnh về những kết quả nổi bật của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), ông Nguyễn Khoa Hải - Giám đốc Sở VHTTDL cho biết, trong năm 2022 lần đầu tiên Đoàn Ca múa nhạc dân tộc thuộc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh tham gia và đạt thành tích cao tại 03 hội thi, hội diễn, liên hoan văn hóa nghệ thuật và thư viện toàn quốc với 08 huy chương vàng (HCV), 09 huy chương bạc (HCB).

Thể thao Bình Dương đã đóng góp 20 vận động viên tham gia cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu và giành 14 huy chương các loại tại SEA Games 31. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, Đoàn Thể thao Bình Dương đạt được 107 huy chương các loại (29 HCV, 22 HCB, 56 huy chương đồng), xếp thứ 08/65 đơn vị tỉnh, thành, ngành trên cả nước tham gia.

Việc mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới sau thời gian gián đoạn bởi đại dịch Covid-19 đã và đang mang lại những tín hiệu tích cực với tổng lượt khách và doanh thu đều tăng cao so với năm 2021. Cụ thể, tỉnh đã phục vụ 1,8 triệu lượt khách (đạt 120% kế hoạch năm, tăng 181,3% so với năm 2021); doanh thu du lịch ước đạt 1.400 tỷ đồng (đạt 117% so với kế hoạch năm, tăng 180% so với năm 2021).

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi chia sẻ, năm 2022 vượt lên trên những khó khăn, thách thức, tỉnh Bình Dương đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Trong đó ngành VHTTDL nổi lên như một điểm sáng với rất nhiều những thành tích nổi bật trên các lĩnh vực. Ông biểu dương những kết quả đạt được của ngành, đồng thời ghi nhận một số khó khăn, kiến nghị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ cho các hoạt động VHTTDL.

Năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi mong muốn ngành tiếp tục tham mưu đầu tư các thiết chế văn hóa, khu liên hợp công nghiệp thể thao hiện đại, xứng tầm với sự phát triển kinh tế; đổi mới nội dung, hình thức truyên truyền, các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể thao chào mừng ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, các sự kiện của tỉnh, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sắp đến, ông chúc cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành VHTTDL nói chung và Đoàn ca múa nhạc dân tộc nói riêng cùng gia đình đón một năm mới với thật nhiều niềm vui, sức khỏe dồi dào và hạnh phúc.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành VHTTDL cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ và động viên, khích lệ của lãnh đạo tỉnh. Đây chính là nguồn động lực to lớn để ngành tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.