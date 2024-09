Lại là đội Manchester United chuyên không làm tốt như mong đợi

Tin tốt cho Erik ten Hag và Manchester United là mùa giải này tốt hơn mùa giải trước. Họ không thua C.Plave nữa. Nhưng nếu nhiệm vụ của Ten Hag chỉ đơn giản là mùa này cải thiện một chút so với mùa trước thì chẳng nói làm gì. Thất bại 0-4 trước Crystal Palace vào tháng 5 có lẽ là điểm thấp nhất của một mùa giải có nhiều điểm thấp. Trận hòa không bàn thắng vào thứ Bảy có lẽ đại diện cho sự tiến bộ, nhưng bức tranh vẫn chưa rõ ràng.

Man United là đội chơi tốt hơn hẳn trước khi kết thúc hiệp một và, nếu không có khung gỗ và thủ thành Dean Henderson, họ đã có thể dẫn trước một cách thoải mái. Trong toàn bộ trận đấu, cựu thủ môn của Man United, Henderson đã có 7 pha cứu thua với tổng xG (bàn thua dự kiến) là 1,65. Lẽ ra, Man United đã ghi bàn bằng một trong những cơ hội đầu trận và tiếp tục giành chiến thắng dễ dàng như họ đã làm trước Southampton vào tuần trước. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như vậy với United.

Một lần nữa, họ cho thấy mình không đáng tin cậy. Họ không thể thực hiện được những điều cơ bản của việc phòng thủ một cách khó hiểu. Họ nghĩ ra những cách hài hước để có những bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị. Họ lãng phí cơ hội. Một phần là do chất lượng, một phần là do tâm lý, một phần là do hai yếu tố xuất hiện cùng lúc. Tóm lại, Man United không có đủ sự tự tin.

Man United hiện có bảy điểm sau năm trận và đó là điều họ xứng đáng – nhưng cũng như điểm số và các kết quả thất thường đã thể hiện: Man United có khả năng chơi bóng tuyệt vời, nhưng không ai có thể tin tưởng họ sẽ chơi bóng một cách nhất quán.

Quả phạt đền mà Onana cứu được tuần trước đã tạo nên một một cú hích giúp Man United ghi ba bàn vào lưới Southampton và bảy bàn trước Barnsley, nhưng ngay cả khi họ liên tục có cơ hội mở tỷ số cho Palace, cảm giác là họ có thể bất ngờ trở lại thành một Man United tệ hại. Mặc dù không có sự sụp đổ nào, nhưng đã có sự sa sút sau khi Joshua Zirkzee rời sân và một trận đấu dường như chỉ là vấn đề thời gian để họ ghi bàn đã biến thành một trận đấu mà khả năng Palace giành chiến thắng.

Sự chú ý chuyển vào quyết định của Ten Hag khi loại Rashford ra khỏi trận đấu. Ông nhấn mạnh rằng đó là vì lý do luân chuyển đội hình, điều này khá hợp lý khi Amad Diallo và Alejandro Garnacho có mặt từ đầu và có vẻ đầy hứa hẹn, nhưng khi Rashford ghi được ba bàn trong hai trận gần nhất để chấm dứt cơn hạn hán kéo dài của mình, thì đó là một quyết định dễ bị chỉ trích, nhất là sau trận hòa không bàn thắng.

Tuy nhiên, vấn đề không phải là về cơ hội mà là về cách mà mô hình của thế trận thay đổi khi Zirkzee rời sân. Anh chơi không tồi, tạo ra một điểm nhấn trên hàng công, điều mà cả Rashford trong 15 phút vào sân chơi ở vị trí tiền đạo trung tâm và Rasmus Højlund đều không thể làm được.

Điều đó góp phần tạo nên sự lộn xộn rõ ràng đã khuyến khích Palace cải thiện thế trận. Hai sự thay đổi người đầu hiệp hai khiến Palace trở nên chặt chẽ và trực diện hơn, đặc biệt là Ismaïla Sarr đã tạo ấn tượng tích cực. Thật quá đơn giản để nói rằng Glasner đã thay người đúng và Ten Hag đã thay người sai, nhưng đúng là Palace đã cải thiện khi tự Man United từ chối các lợi thế của mình.

Man United là đội chơi tốt hơn, tạo ra xG gần gấp đôi Palace. Sẽ hoàn toàn hợp lý khi mô tả đây là một trận đấu mà, nếu may mắn, họ đáng lẽ phải thắng. Nhưng ở góc độ khác, đây là một Man United chuyên không làm tốt như mong đợi. Họ đã không thắng trận, không phát huy được hai chiến thắng dễ dàng trong tuần qua và vì vậy, câu hỏi, một lần nữa, lại là về Ten Hag và ban quản lý của ông.

HỒ VIỆT