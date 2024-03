Kỳ vọng ở sự đổi thay

Hoàng Đức cùng nhiều cựu binh đã trở lại, tạo sự an tâm cho ĐTVN trước cuộc so tài với Indonesia. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Ông Troussier vẫn giữ nhiều cầu thủ trẻ lại ở đợt tập trung này, đó là những cầu thủ đã thể hiện mình khá tốt trong 1 năm qua, dù không thành công ở Asian Cup 2023 nhưng tôi cho rằng các em đã có những tiến bộ đáng kể. Nhưng điểm nhấn ở đợt tập trung lần này chính là sự đổi thay, hay nói đúng hơn là cầu thị từ nhà cầm quân lão làng này khi đã có sự xuất hiện của nhiều cựu binh.

Tiếc là ở những thời điểm quan trọng, phép tính về lực lượng của HLV người Pháp không được như ý khi chúng ta lại tiếp tục vắng mặt một số trụ cột bởi chấn thương. Sự thiếu hụt ấy dàn trải đều trên các tuyến, từ thủ môn Văn Lâm, hậu vệ Ngọc Hải, Văn Hậu, tiền vệ Tuấn Anh và tiền tiền đạo Tuấn Hải. Hẳn nhiên là dàn lực lượng trong tay ông Troussier sẽ có những vị trí thay thế, nhưng để làm quên được những Văn Hậu, Tuấn Anh hay Tuấn Hải là không dễ dàng.

Điều may mắn là ở trong khung thành, đội tuyển Việt Nam đã có sự xuất hiện kịp thời của Nguyễn Filip để phần nào tạo sự an tâm ở chốt chặn quan trọng này. Những thể hiện của Nguyễn Filip tại Asian Cup cùng với phong độ tại CLB CAHN phần nào tạo được sự an tâm.

Cầu thủ trẻ Nguyễn Thái Sơn có nhiều tiến bộ trong thời gian qua. Ảnh: MINH HOÀNG

Bên cạnh những trường hợp vắng mặt trên, sự tái xuất của Công Phượng, Hoàng Đức, Tiến Linh, Bùi Tiến Dũng là rất đáng chú ý. Dù phong độ ở V-League hiện nay đang làm nhiều người e ngại, nhưng họ đều là những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm, rất cần thiết trong lúc này. Công Phượng ít thi đấu trong thời gian qua nhưng tôi cho rằng đây là gương mặt rất cần trên hàng công hiện nay. Công Phượng vẫn có tố chất của một cầu thủ ở những trận đấu lớn. Chỉ mới vắng mặt ở đội tuyển tại Asian Cup 2023 nên sự trở lại này tôi cho là không đáng ngại, Công Phượng sẽ sớm thích nghi với lối chơi của đội tuyển thôi.

Tương tự như vậy là ở trường hợp của Hoàng Đức, đây vẫn là nhân tố rất quan trọng ở đội tuyển Việt Nam trong lúc này. Nếu như sự trở lại của Công Phượng phần nào làm giảm sự lo ngại khi Tuấn Hải vắng mặt vì chấn thương thì trường hợp của Hoàng Đức sẽ phần nào làm vơi sự lo lắng khi vắng Tuấn Anh.

Công Phượng được kỳ vọng sẽ thay thế kịp lúc cho sự vắng mặt của Tuấn Hải

Những lo lắng từ dư luận cũng là điều hợp lý thôi, bởi chúng ta vừa thua Indonesia ở trận so tài vừa qua, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tâm lý. Mặt khác, họ lại trang bị đến 11 cầu thủ nhập tịch trong đội hình nên nếu vận hành theo bộ khung ở Asian Cup 2023 thì khó để làm nên chuyện, nhất là trận lượt đi đá tại Jakarta. Vì thế, sự xuất hiện của những cựu binh là điều cần thiết trong lúc này.

Tôi tin, các em sẽ cùng có khát vọng rất lớn ở đợt tập trung lần này, nếu có cơ hội ra sân họ sẽ thể hiện mình tối đa, không chỉ vì thương hiệu cá nhân mà còn giúp đội tuyển Việt Nam khẳng định sức mạnh của mình trước Indonesia trong đoạn quan trọng hiện nay.

HLV TRẦN MINH CHIẾN