Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đứng hạng 29 thế giới cự ly 800m tự do

Nguyễn Huy Hoàng đã tranh tài nội dung sở trường 800m tự do tại giải bơi vô địch thế giới 2024 và có hạng 29 chung cuộc.

Nguyễn Huy Hoàng đang thi đấu tại giải bơi vô địch thế giới 2024. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại ngày thi đấu tiếp theo của giải bơi vô địch thế giới 2024 đang diễn ra ở Doha (Qatar), chúng ta có kình ngư Nguyễn Huy Hoàng dự vòng loại cự ly 800m tự do. Đây là nội dung quen thuộc của Nguyễn Huy Hoàng, và cũng là cự ly đã giúp Nguyễn Huy Hoàng vượt chuẩn A Olympic để có suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024.

Tại Doha lần này, Huy Hoàng thi đấu lượt vòng loại thứ 3 của cự ly và về đích vị trí 8/10 với kết quả 8’05”17. Thông số chưa thể vượt chuẩn A Olympic và chỉ đủ giúp Huy Hoàng đạt hạng 29 thế giới. Đáng chú ý, trong lượt vòng loại mà Huy Hoàng tham dự có sự tranh tài của gương mặt nổi tiếng người Trung Quốc là Fei Liwei tuy nhiên tuyển thủ này đạt kết quả 7’51”18, không có suất dự chung kết cự ly.

Tại ASIAD 19, Huy Hoàng từng giành HCĐ nội dung 800m tự do nam với kết quả 7’51”44 và khi đó vượt chuẩn A Olympic để có vé chính thức tới Paris (Pháp) tranh tài.

Ở giải bơi vô địch thế giới 2024, Nguyễn Huy Hoàng tham dự 3 nội dung cá nhân gồm 400m tự do, 800m tự do và 1.500m tự do. Tuyển thủ người Quảng Bình là VĐV tham dự nhiều cự ly cá nhân nhất trong số 6 kình ngư của bơi Việt Nam có mặt ở Doha lần này.

Giải bơi vô địch thế giới 2024 còn tranh tài tới hết ngày 18-2.

MINH CHIẾN