“Khủng long” Petr Rikunov bất chấp nỗi đau lần thứ 7 thắng chặng

Petr Rikunov tiếp tục thắng chặng dù thân thể mang nhiều thương tích. Ảnh: Hoàng Hùng

Chặng 15 từ Quy Nhơn (Bình Định) về Tuy Hòa (Phú Yên) dài 100 km tuy không dài nhưng có nhiều dốc cao và phải thi đấu trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Do đó, nó đã bào mòn khá nhiều sức lực của các tay đua.

Đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang tiếp tục hành trình bảo vệ cú đúp danh hiệu Áo vàng, Áo xanh cho Petr Rikunov và Áo cam cho Nguyễn Tấn Hoài. Trong khi đó các đội còn lại liên tiếp tấn công để tìm kiếm cơ hội.

Quang cảnh đường đua. Ảnh: Hoàng Hùng

Trong quá trình di chuyển chờ xuất phát chính thức, ngoại binh người Estonia Martin Laas (CLB 620 Châu Thới Vĩnh Long) không may bị té và gặp sự cố với chiếc xe của mình. Tay đua đang cạnh tranh danh hiệu áo xanh này tốn khá nhiều thời gian để khắc phục mới trở lại được với đoàn đông.

Với chiến thuật thả đi phá điểm thưởng, giây thưởng tại Sprint, một tốp 10 tay đua tách tốp thành công, trong đó có những gương mặt đáng chú ý như Nguyễn Trúc Xinh (TPHCM Vinama), Nguyễn Nhật Nam (Domesco Đồng Tháp), Lê Nguyệt Minh (TPHCM New Group), Nguyễn Phạm Quốc Khang (Pelio Kenda Đồng Nai), Hà Kiều Tấn Đại (Nhựa Bình Minh Bình Dương), Lê Thanh Hiếu (620 Châu Thới Vĩnh Long)…

Tốp các tay đua tấn công thoát đi. Ảnh: Hoàng Hùng

Nhóm đi đầu này liên tục duy trì được khoảng cách hơn 1 phút so với tốp đông của áo vàng Petr Rikunov. Nỗ lực tấn công mạnh mẽ giúp Hà Kiều Tấn Đại giành chiến thắng ở giải thưởng dọc đường (Sprint). Tốp đầu dần rớt lại chỉ còn 5 tay đua, sau đó chỉ còn một mình Nguyễn Phạm Quốc Khang thoát đi nên bị tốp đông bắt kịp khi cách đích hơn 20 km.

Đông đảo người hâm mộ cổ vũ cho đoàn đua. Ảnh: Hoàng Hùng

Khi đoàn đua nhập thành tốp đông, các tay đua đội 620 Châu Thới Vĩnh Long, 620 Nông nghiệp Vĩnh Long chủ động lên phía trên làm đầu máy kéo đưa đoàn đông về đích nhằm giúp Martin Laas cạnh tranh chiến thắng chặng. Đội Dược Domesco Đồng Tháp cũng chủ động ráp đội hình để đưa Trần Tuấn Kiệt về cạnh tranh nước rút. Các tay đua TPHCM cũng nỗ lực đưa Lê Nguyệt Minh, Nguyễn Văn Bình về cạnh tranh trước vạch đích. Trong khi đó “khủng long” Petr Rikunov chọn cách đeo bám, nương theo thế trận của đối thủ.

Các tay đua An Giang đã thành công khi bảo vệ an toàn cho Áo vàng Rikunov. Ảnh: Hoàng Hùng

Dù ở chân và vai mang những vết thương trầy xước to bằng lòng bàn tay do tai nạn vào hôm qua, nhưng Petr Rikunov xuất sắc vượt qua các đối thủ, cán đích đầu tiên giành chiến thắng ở Thành phố Tuy Hòa. Chiến thắng chặng lần thứ 7 tại giải giúp Petr Rikunov bảo vệ thành công cú đúp danh hiệu Áo vàng lẫn Áo xanh và đào sâu thêm cách biệt so với các đối thủ cạnh tranh. Tay đua Nguyễn Văn Bình cũng xuất sắc về hạng nhì và Martin Laas cán đích hạng ba.

Phát biểu sau chặng đua của Petr Rikunov: “Tai nạn không may té ngã vào hôm qua, tôi bị đau ở thắt lưng, chân và tay nhưng sau khi kiểm tra tôi thấy an tâm hơn vì chấn thương không quá nặng. Chiến thắng hôm nay giúp tôi tự tin hơn cho chặng đường phía trước”

Petr Rikunov tiếp tục mặc Áo vàng sau 15 chặng

Các danh hiệu khác sau 15 chặng không thay đổi khi Áo cam dành cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất thuộc về Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời), Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc thuộc về Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7), Áo chấm đỏ thuộc về Igor Frolov (TPHCM New Group) và TPHCM Vinama dẫn đầu danh hiệu đồng đội.

Ngày 20.4, Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2024 chạy chặng 16 từ Tuy Hòa (Phú Yên) về Nha Trang (Khánh Hòa) dài 134 km.

GIA MẪN