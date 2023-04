Khởi tranh cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2023: Hấp dẫn từ chặng khai cuộc

Sáng 2-4, cuộc đua xe đạp truyền thống Cúp Truyền hình TPHCM chủ đề “Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng” chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2023) do Đài Truyền hình TPHCM tổ chức đã khởi tranh tại Hà Nội.

Tham dự lễ khai mạc có Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TPHCM Cao Anh Minh.

Tại buổi khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết, với hành trình gần 3.000km, các tay đua sẽ tranh tài 25 chặng trên các cung đường qua nhiều tỉnh, thành phố, bắt đầu từ thủ đô Hà Nội. Đặc biệt, với việc khai thác hành trình mới cho cuộc đua năm 2023, các tay đua sẽ đua xe qua các tỉnh miền Tây Nam bộ. Chặng cuối cùng của cuộc đua năm nay cũng sẽ là hành trình nhiều ý nghĩa. Từ Tây Ninh, các tay đua sẽ tranh tài và cán đích trước Hội trường Thống Nhất (TPHCM) đúng vào thời khắc trưa 30-4.

Đồng chí Dương Anh Đức nhấn mạnh, cuộc đua là một hoạt động văn hóa - thể thao mang tính trải nghiệm để những người trẻ thêm tự hào, biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ cùng biết bao con người với lòng yêu nước, ý chí khát vọng hòa bình mãnh liệt.

Theo nhận định của ông Ngô Quang Vinh, lãnh đạo đội đua TPHCM tại buổi họp báo, thành bại của các đội năm nay phụ thuộc rất nhiều vào việc tuyển chọn ngoại binh. Vì vậy, cuộc đua đã nóng lên trong 1 tháng vừa qua khi các đội mạnh trong nước chạy đua thuê các ngoại binh có chất lượng.

Ngoài 4 đội mạnh thường thuê ngoại binh như: An Giang, TPHCM, Đồng Nai, Đồng Tháp, hai đội Quân khu 7 và Nhựa Bình Minh Bình Dương cũng lần đầu tiên đăng ký ngoại binh vào đội hình, đưa số lượng các tay đua nước ngoài dự giải lên con số 9, cao nhất từ trước đến nay. Với sự xuất hiện của nhiều tay đua nước ngoài, cuộc đua năm nay hứa hẹn sẽ hấp dẫn nhất cho cuộc chiến Áo vàng từ trước đến nay.

Theo nhận định của giới chuyên môn, dù số lượng ngoại binh nhiều, nhưng màn tranh chấp chiếc Áo vàng chủ yếu sẽ diễn ra giữa hai đội đua mạnh là TPHCM và An Giang. Đội TPHCM Vinama tiếp tục dùng ngoại binh người Nga từng mặc Áo vàng năm ngoái là Igor Frolov, trong khi đội TPHCM New Group chọn tân binh Vladislav Duiunov (từng là nhà vô địch quốc gia Nga) cho mình.

Không hề kém cạnh đối thủ, ngoài việc sử dụng lại ngoại binh Roman Maikin cho đội Gạo Hạt Ngọc Trời, An Giang quyết định “tậu” thêm một ngoại binh khác là Petr Rikunov cho đội Tập đoàn Lộc Trời đang được xem là một ẩn số để xem có đấu lại được với đương kim Áo vàng Igor Frolov hay không?

Xét về trình độ các ngoại binh thể hiện ở các giải trước, một số gương mặt từng mặc Áo vàng trước đây như Javier (Bình Dương), Loic (Domesco Đồng Tháp)… khó tranh chấp được với Igor Frolov. Cho nên, người hâm mộ và giới chuyên môn đang chờ Petr Rikunov khẳng định năng lực để tranh chấp với đương kim Áo vàng của đội TPHCM Vinama.

Ở chặng 1, thi đấu 25 vòng quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) diễn ra sáng 2-4, dù lộ trình ngắn chỉ 42,5km nhưng đã có một quyết đấu để tạo sự chênh lệch thời gian, chứ không về một chùm đông đồng thời gian như những giải trước đây.

Có thể nói, chặng 1 là chặng đua không may mắn cho đội đua TPHCM Vinama khi quân bài chủ lực Igor Frolov gặp sự cố về xe ở những vòng cuối quyết định nên đội TPHCM không có nhiều thời gian khắc phục. Do đó, một tốp gồm 6 tay đua toàn là những đối thủ trực tiếp của Igor Frolov đã thoát đi thành công. Không có gì bất ngờ, khi tay đua tiềm năng Petr Rikunov đã lộ diện sức mạnh khi đánh bại Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7), Roman Maikin (Gạo Hạt Ngọc Trời, An Giang) để thắng chặng và mặc chiếc Áo vàng sau chặng 1.

Thi đấu khá nổi bật, tay đua trẻ của đội Quân khu 7 là Phạm Lê Xuân Lộc không những về nhì chặng mà còn có 1 lần về nhất Sprint nên xuất sắc mặc chiếc Áo xanh, tạm chiếm luôn chiếc Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, Phạm Lê Xuân Lộc còn mặc luôn chiếc Áo cam cho tay đua Việt Nam thi đấu xuất sắc nhất. Dược Domesco Đồng Tháp đang tạm đứng đầu giải đồng đội.

Hôm nay 3-4, các tay đua sẽ chạy chặng 2 từ Hà Nội đi Thanh Hóa với lộ trình dài 114km.