Khởi động giải bóng đá nữ vô địch U16 quốc gia 2024

Mùa giải năm nay có sự tham dự của 5 đội

Tham dự lễ bốc thăm có bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), trưởng ban tổ chức giải; các thành viên ban tổ chức và đại diện các đội bóng tham dự.

Mùa giải 2024 chứng kiến sự gia tăng về số đội tham dự lên 5 đội (hơn 1 so với các mùa giải trước đó). Các đội bóng năm nay gồm Phong phú Hà Nam, Hà Nội, TPHCM, Thái Nguyên T&T và Than Khoáng sản Việt Nam. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Theo kết quả bốc thăm, ngày khai mạc (27-6) U16 Phong Phú Hà Nam gặp U16 Than Khoáng sản Việt Nam trong khi U16 Thái Nguyên T&T đối đầu U16 Hà Nội.

Qua 8 mùa giải được tổ chức, giải bóng đá nữ Vô địch U16 quốc gia đã khẳng định được vai trò quan trọng trong hệ thống thi đấu Bóng đá nữ Trẻ Quốc gia, nâng cao về chuyên môn và tính cống hiến, trở thành sân chơi để các cầu thủ trẻ có cơ hội rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm.

Năm nay giải đấu sẽ được tổ chức từ ngày 27-6 đến 24-7 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Đội vô địch sẽ nhận được phần thưởng 100 triệu, trong khi đó đội xếp thứ Nhì và thứ Ba lần lượt nhận các phần thưởng 80 triệu và 50 triệu đồng.

ĐOÀN NHẬT