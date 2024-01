Khi ông Troussier muốn cầu thủ Việt Nam vững tin

The Winner take it all – thắng thì nói gì cũng dễ, và ngược lại, mọi bào chữa khi thua trận đôi khi vô nghĩa. Sau 3 trận thua ở một cuộc chơi lớn mà chúng ta từng 2 lần vào tứ kết, sự thất vọng và niềm tin xuống đến mức thấp nhất, cũng không có gì lạ. Việc không vượt qua vòng đấu bảng có thể nằm trong dự báo nhưng cách cách mà đội tuyển của HLV Troussier chia tay giải đấu hàng đầu châu lục lại dấy lên những ngờ vực về quá trình xây dựng tham vọng dự World Cup. Không thể nói khác được.

Vì thế mà HLV Troussier phải dành đến 15 phút trước khi chia tay với các học trò để nói về “lòng tin”. Nhà cầm quân người Pháp cho rằng các cầu thủ đã nỗ lực, nhưng cần chấp nhận thất bại khi không đạt mục tiêu đề ra và kêu gọi họ nhìn nhận lại bản thân sau khi về nước để rút ra bài học. "Trong các buổi tập, tôi luôn kêu gọi các bạn phối hợp, kết nối với nhau. Mục tiêu của chúng ta không chỉ là chiến thắng mà còn là cách chiến thắng, cách kiểm soát, vượt qua áp lực đối phương. Một tập thể cần vận hành như cỗ máy tự động hóa, nghĩa là các bạn chủ động và tin tưởng vào việc mình làm”

Asian Cup 2023 là giải chính thức thứ ba của HLV Troussier trong một năm kể từ khi kế nhiệm HLV Park Hang-seo. Theo HLV Troussier, từng thành viên của đội tuyển đều tiến bộ qua từng ngày và Việt Nam chỉ thiếu một kết quả tích cực để giành niềm tin nơi người hâm mộ. "Tôi và các bạn đều có những mục tiêu cá nhân và tập thể. Đương nhiên, bảng đấu của Việt Nam khó nhằn, nhưng phải thừa nhận chúng ta không đạt mục tiêu đề ra, đó là vượt qua vòng bảng hoặc ít nhất là một trận thắng. Chúng ta phải chấp nhận điều đó. Vì bóng đá, đương nhiên, phải có kết quả. Tôi muốn khi trở về, các bạn nhìn nhận lại những gì bản thân thể hiện. Tôi tin, dù thua, chúng ta đã học được nhiều thứ. Đội cần tiếp tục hoàn thiện và hướng tới nhiệm vụ tiếp theo ở vòng loại World Cup", ông nói.

Việc HLV Troussier kiên định với triết lý huấn luyện cũng như các lựa chọn nhân sự của mình là điều cần được tôn trọng. Thế nhưng, có những thực tế trong thi đấu cũng cần được nhìn nhận một cách khách quan. Ngoài 45 phút đầu tiên chơi tốt trước Nhật Bản ở trận ra quân, những con số sau đó lại gần như chứng minh các chọn lựa của HLV Troussier là không phù hợp. Thời lượng kiểm soát bóng, hay số lượng đường chuyền chính xác của đội tuyển Việt Nam trong 2 trận thua trước Indonesia và Iraq đều thua sút.

Đó là nói về tổng thể, còn đi vào chi tiết, lối chơi mà Việt Nam đang áp dụng đã bị phá vỡ bởi

đối thủ chịu khó đeo bám và đá rắn như Indonesia. Sang đến trận với Iraq, thì sự thua thiệt về kinh nghiệp, thể hình, chiều cao đã cho thấy mục tiêu kiểm soát bóng để buộc đối phương đá theo cách của mình cũng không thể thực hiện. Nói cách khác, kiểm soát bóng là phương án mang tính lý tưởng chứ không thể khẳng định là phù hợp với cầu thủ Việt Nam. Biết nó đúng là một chuyện, có làm được hay không là chuyện khác.

Vì thực tế cho thấy, chúng ta chưa tự hoàn thiện được trình độ chơi bóng của mình, chưa nói gì đến chơi cùng nhau theo một cách tối ưu. Pha kéo áo lộ liễu của trung vệ Thanh Bình trong trận đấu với Indonesia, hay chiếc thẻ đó trong tình huống tranh chấp quá mức cần thiết của Khuất Văn Khang, hoặc pha phạm lỗi không đúng thời điểm của Võ Minh Trọng, đều có thể tránh khỏi nếu như cầu thủ có tư duy tốt hơn trong thi đấu.

Đây chính là lý do mà HLV Troussier muốn cầu thủ có niềm tin vào ý tưởng của ông và vào chính bản thân họ. Chỉ có điều, những thất bại tại Asian Cup đang khiến cho mọi thứ bị cuốn vào vòng xoáy của sự thất vọng. Nếu xem Asian Cup như một cuộc thử nghiệm của đội tuyển ở cách tư duy mới, thì cuộc thử thách niềm tin ấy có thể quá sức chịu đựng của nền bóng đá. Bây giờ, điều quan trọng là đừng để niềm tin rơi vào khủng khoảng lớn.

HỒ VIỆT - Ảnh: VFF